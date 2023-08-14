Видео ⟩ Кариньш объявил об уходе с поста премьер-министра; в Латвии будет новое правительство

На пресс-конференции Кариньш сообщил, что подаст прошение об отставке правительства президенту Эдгару Ринкевичу в четверг.

Как подчеркнул Кариньш, для развития страны важны многие факторы, но в первую очередь - сильное и динамичное правительство, способное принимать сложные решения. По словам премьер-министра, после долгих переговоров стало ясно, что "Объединенный список" (ОС) и Национальное объединение делают все возможное, чтобы затормозить любые попытки привнести в правительство больше динамизма. Если динамизм не может быть обеспечен нынешним правительством, то необходимо новое, заявил Кариньш.

Он также призвал правление и фракцию "Нового Единства" выдвинуть нового кандидата на пост премьера. Сам Кариньш на этот пост претендовать не будет.

Отставка Кариньша и нынешнего Кабинета министров откроет путь к формированию нового правительства, потенциальным ядром которого станут "Новое Единство", Союз зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивные".

Как сообщалось, на прошлой неделе премьер начал переговоры о формировании новой коалиции и правительства. В пятницу состоялись переговоры с "Прогрессивными" и Союзом зеленых и крестьян, которые вместе с "Новым Единством" могут сформировать ядро новой коалиции.

Нынешние партнеры по коалиции "Объединенные список" (ОС) и Нацобъединение отказались в пятницу участвовать в переговорах.

Ранее, чтобы добиться более динамичной работы правительства, Кариньш предложил провести ротацию ряда министерских постов, однако ОС и Нацобъединение предложение отклонили, в связи с чем премьер-министр объявил о формировании нового правительства