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Видео ⟩ Двое латвийских футбольных судей дисквалифицированы пожизненно: на матч приехала полиция

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Полиция проверяет на алкоголь на месте происшествия
Полиция проверяет на алкоголь на месте происшествия Фото: Ekrānuzņēmums no video

Латвийская футбольная федерация (LFF) после констатированных во время исполнения обязанностей нарушений пожизненно отстранила судей Андриса Крастиньша и Сергея Кальмука от дальнейшего обслуживания футбольных матчей, организованных LFF.

Нарушения были зафиксированы 13 августа в матче турнира 3-й лиги Северной зоны на стадионе Гостиню между футбольными клубами "Плявиняс ДМ" и "Спортс Юнайтед"/ФК "Цесис". Крастиньш в этом матче исполнял обязанности главного судьи, а Кальмук был ассистентом арбитра.

Благодаря реакции футболистов и из-за подозрительных действий судей во время игры матч был остановлен, а в место проведения игры были вызваны сотрудники Государственной полиции. В выдохе упомянутых судей стражи порядка констатировали присутствие алкоголя.

LFF категорически осуждает непрофессиональные действия упомянутых судей и выражает сожаление по поводу сложившейся ситуации. LFF благодарит игроков команд за реакцию, которая позволила LFF менее чем через сутки после нарушения заслуженно и сурово наказать судей.

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