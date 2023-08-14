Видео ⟩ Двое латвийских футбольных судей дисквалифицированы пожизненно: на матч приехала полиция

Нарушения были зафиксированы 13 августа в матче турнира 3-й лиги Северной зоны на стадионе Гостиню между футбольными клубами "Плявиняс ДМ" и "Спортс Юнайтед"/ФК "Цесис". Крастиньш в этом матче исполнял обязанности главного судьи, а Кальмук был ассистентом арбитра.

Благодаря реакции футболистов и из-за подозрительных действий судей во время игры матч был остановлен, а в место проведения игры были вызваны сотрудники Государственной полиции. В выдохе упомянутых судей стражи порядка констатировали присутствие алкоголя.

LFF категорически осуждает непрофессиональные действия упомянутых судей и выражает сожаление по поводу сложившейся ситуации. LFF благодарит игроков команд за реакцию, которая позволила LFF менее чем через сутки после нарушения заслуженно и сурово наказать судей.

13.08.2023 spēle Latvijas futbola 3.līgā tiek pārtraukta 1. puslaikā vidū, jo no diviem tiesnešiem normāli nes, kā arī tiek pieņemti dīvaini lēmumi, abiem virs 2,5 promilēm. @LV_futbols pic.twitter.com/gGL5a7b9GX — Kaspars Bernāts (@Hater_222) August 14, 2023