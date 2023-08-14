"Новое Единство" примет решение о кандидате в премьеры в среду

Партия должна выбрать кандидата, так как представляющий "Новое Единство" премьер-министр Кришьянис Кариньш объявил о своей отставке и отказался вновь претендовать на этот пост.

Более подробных комментариев министр не предоставила.

Как сообщалось, в понедельник на пресс-конференции Кариньш сообщил, что подаст прошение об отставке правительства президенту Эдгару Ринкевичу в четверг.

Как подчеркнул Кариньш, для развития страны важны многие факторы, но в первую очередь - сильное и динамичное правительство, способное принимать сложные решения. По словам премьер-министра, после долгих переговоров стало ясно, что "Объединенный список" (ОС) и Национальное объединение делают все возможное, чтобы затормозить любые попытки привнести в правительство больше динамизма. Если динамизм не может быть обеспечен нынешним правительством, то необходимо новое, заявил Кариньш.

Он также призвал правление и фракцию "Нового Единства" выдвинуть нового кандидата на пост премьера. Сам Кариньш на этот пост претендовать не будет.