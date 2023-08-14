Фото ⟩ Ринкевич встретился с латвийской сборной по баскетболу и сделал селфи с Порзиньгисом

Судя по фотографиям, опубликованным в официальном аккаунте Латвийской баскетбольной ассоциации в Facebook, президент сделал селфи со звездами латвийского баскетбола Кристапом Порзиньгисом и Дависом Бертансом.

Публикация получила множество отметок "нравится", ей также поделился и сам Ринкевич.

Как сообщалось, финальные игры ЧМ по баскетболу пройдут в Индонезии, Японии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября. Сборная Латвии сыграет матчи подгруппы против Франции, Канады и Ливана в Джакарте, столице Индонезии.