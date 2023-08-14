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Фото ⟩ Ринкевич встретился с латвийской сборной по баскетболу и сделал селфи с Порзиньгисом

rus.tvnet.lv
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Фото: facebook.com/Basketbols

В понедельник, 14 августа, президент страны Эдгар Ринкевич встретился с мужской сборной Латвии по баскетболу.

Судя по фотографиям, опубликованным в официальном аккаунте Латвийской баскетбольной ассоциации в Facebook, президент сделал селфи со звездами латвийского баскетбола Кристапом Порзиньгисом и Дависом Бертансом.

Публикация получила множество отметок "нравится", ей также поделился и сам Ринкевич. 

Как сообщалось, финальные игры ЧМ по баскетболу пройдут в Индонезии, Японии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября. Сборная Латвии сыграет матчи подгруппы против Франции, Канады и Ливана в Джакарте, столице Индонезии.

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