Новость дня - премьер Латвии с 2019 года Кришьянис Кариньш подал в отставку. Собрали главное по этому событию, включая реакции политиков. Об этом и многом другом в Латвии и мире - в итогах дня от RUS TVNET.
Главное за 14 августа ⟩ Отставка Кариньша, дисквалификация латвийских судей и основатель Lido об открытии в Беларуси
Новости Латвии:
Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") в понедельник объявил о своей отставке. RUS TVNET провел прямую трансляцию пресс-конференции.
В понедельник, 14 августа, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") объявил об отставке. RUS TVNET собирает высказывания об этом политиков и политологов.
Что продемонстрировала ситуация с экс-депутатом Сейма Рейнисом Знотиньшем, публично оклеветавшим русскоязычных соседей, якобы отказавшихся говорить с ним на госязыке? Свое мнение относительно этого события в эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" высказал философ, доцент и ведущий исследователь Латвийского университета Игорь Губенко.
Латвия отказала в предоставлении убежища гражданке России, которая сообщила, что является противником режима Владимира Путина и войны в Украине.
С понедельника, 14 августа, на Рижской окружной дороге (А5) на участке от Стуниши до Яунмарупе начинает работать первый радар средней скорости движения, сообщили в Latvijas Valsts ceļi.
За рубежом:
Российские войска в ночь на понедельник, 14 августа, снова атаковали Одессу и Одесскую область дронами и ракетами, сообщают украинские СМИ.
13-летний подросток Уайетт Кауфман выжил после падения с высоты примерно 30 метров в Гранд-Каньоне в Аризоне, США, сообщает ВВС.
На американской базе в Грейлинге (штат Мичиган) была открыта Латвийская улица, сообщила Сандра Брале, пресс-офицер Национальных вооруженных сил (НВС).
Интересное чтиво:
Открытие Lido в Беларуси дало возможность заработать хорошие деньги, но к латвийской сети эти рестораны сейчас не имеют никакого отношения, пишет RUS LSM со ссылкой на слова основателя и акционера сети ресторанов Lido Гунара Кирсонса в программе Латвийского радио 4 "Открытый разговор".
Латвийская футбольная федерация (LFF) после констатированных во время исполнения обязанностей нарушений пожизненно отстранила судей Андриса Крастиньша и Сергея Кальмука от дальнейшего обслуживания футбольных матчей, организованных LFF.
10 августа участники дорожного движения в деревне Руила в Харьюмаа стали свидетелями ужасающей сцены: водитель тащил за машиной свою собаку. Теперь, под наблюдением ветеринаров, чудом выживший пес Вунтс уже делает свои первые непростые шаги, рассказывает эстонское издание Rus.Postimees.
В возрасте 26 лет Гинта учится быть хорошей мамой для своей трехлетней дочери. Она с нуля осваивает вещи, которые поддаются нам естественным образом: как поздравлять малышку с днем рождения, как перед сном читать ей сказку. Год назад Гинта впервые посмотрела фильм про Гарри Поттера. Нет, молодая женщина не жила в социальной изоляции, однако чувствует себя в обществе как "современный Маугли", потому что, как и ее муж, она из семьи "Свидетелей Иеговы", в которой многие нормальные вещи были запрещены. Гинта рассказала нам свою историю анонимно, так как по-прежнему является "свидетельницей Иеговы". Когда она уйдет, родители, скорее всего, от дочери отвернутся.
На юго-восточном побережье Великобритании 27 июля был найден тотемный столб, на котором на литовском языке чествуется бог балтов, сообщает передача TV3 Ziņas.
Художница Элина Малыгина и режиссер анимационных фильмов Рейнис Калнаэллис, которые поженились в прошлом году, все же решили каждый идти своей дорогой. Об этом сообщила сама Элина Малыгина в беседе с tv3.lv.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!