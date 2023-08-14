Главное за 14 августа ⟩ Отставка Кариньша, дисквалификация латвийских судей и основатель Lido об открытии в Беларуси

На американской базе в Грейлинге (штат Мичиган) была открыта Латвийская улица, сообщила Сандра Брале, пресс-офицер Национальных вооруженных сил (НВС).

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Открытие Lido в Беларуси дало возможность заработать хорошие деньги, но к латвийской сети эти рестораны сейчас не имеют никакого отношения, пишет RUS LSM со ссылкой на слова основателя и акционера сети ресторанов Lido Гунара Кирсонса в программе Латвийского радио 4 "Открытый разговор".

Латвийская футбольная федерация (LFF) после констатированных во время исполнения обязанностей нарушений пожизненно отстранила судей Андриса Крастиньша и Сергея Кальмука от дальнейшего обслуживания футбольных матчей, организованных LFF.

10 августа участники дорожного движения в деревне Руила в Харьюмаа стали свидетелями ужасающей сцены: водитель тащил за машиной свою собаку. Теперь, под наблюдением ветеринаров, чудом выживший пес Вунтс уже делает свои первые непростые шаги, рассказывает эстонское издание Rus.Postimees.

В возрасте 26 лет Гинта учится быть хорошей мамой для своей трехлетней дочери. Она с нуля осваивает вещи, которые поддаются нам естественным образом: как поздравлять малышку с днем рождения, как перед сном читать ей сказку. Год назад Гинта впервые посмотрела фильм про Гарри Поттера. Нет, молодая женщина не жила в социальной изоляции, однако чувствует себя в обществе как "современный Маугли", потому что, как и ее муж, она из семьи "Свидетелей Иеговы", в которой многие нормальные вещи были запрещены. Гинта рассказала нам свою историю анонимно, так как по-прежнему является "свидетельницей Иеговы". Когда она уйдет, родители, скорее всего, от дочери отвернутся.

На юго-восточном побережье Великобритании 27 июля был найден тотемный столб, на котором на литовском языке чествуется бог балтов, сообщает передача TV3 Ziņas.

Художница Элина Малыгина и режиссер анимационных фильмов Рейнис Калнаэллис, которые поженились в прошлом году, все же решили каждый идти своей дорогой. Об этом сообщила сама Элина Малыгина в беседе с tv3.lv.