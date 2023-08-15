В Махачкале произошел мощный взрыв на автозаправке. Число погибших выросло до 30 человек

30 человек погибли и более 70 пострадали в результате взрыва и пожара на автозаправке в Махачкале. Среди погибших по меньшей мере двое детей. По предварительным данным, взрыв произошел в здании автосервиса в районе торгового центра "Глобус". Причина взрыва уточняется.
По последним данным, которые сообщил Дагестанский центр медицины катастроф, 30 человек погибли, 75 человек доставлены в больницы.
По словам местных властей, место изначального взрыва находится напротив АЗС.
"С этой точки взрыва сдетонировали емкости напротив стоящей заправки, в результате чего произошли возгорание и пожар", — сказал глава Республики Дагестан Сергей Меликов.
По имеющимся сведениям, на заправке взорвались две цистерны со сжиженным газом из десяти.
Telegram-канал Shot со ссылкой на источник в МЧС писал, что из-за взрывной волны горящее топливо накрыло людей, которые пришли посмотреть на загоревшийся автосервис и находились от него в радиусе 50 метров.
Площадь пожара вокруг автозаправки составляла 500 кв.м. В пресс-службе Главного управления МЧС России по Дагестану сообщили, что возгорание после взрыва на автозаправке было локализовано. Чуть позже в МЧС уточнили, что пожар удалось полностью потушить.
"В 01:00 по московскому времени полная ликвидация пожара, сейчас идет пролив конструкции, личного состава и техники хватает", - сказал начальник главного управления МЧС России по Дагестану Нариман Казимагамедов.
Следственный комитет возбудил уголовное дело, а региональная прокуратура заявила, что начала следствие, чтобы выяснить насколько тщательно соблюдались требования законодательства о пожарной и промышленной безопасности.
Подпишитесь на нашу имейл-рассылку, и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.