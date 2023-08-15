В Махачкале произошел мощный взрыв на автозаправке. Число погибших выросло до 30 человек

По последним данным, которые сообщил Дагестанский центр медицины катастроф, 30 человек погибли, 75 человек доставлены в больницы.

По словам местных властей, место изначального взрыва находится напротив АЗС.

"С этой точки взрыва сдетонировали емкости напротив стоящей заправки, в результате чего произошли возгорание и пожар", — сказал глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

По имеющимся сведениям, на заправке взорвались две цистерны со сжиженным газом из десяти.

Telegram-канал Shot со ссылкой на источник в МЧС писал, что из-за взрывной волны горящее топливо накрыло людей, которые пришли посмотреть на загоревшийся автосервис и находились от него в радиусе 50 метров.

Площадь пожара вокруг автозаправки составляла 500 кв.м. В пресс-службе Главного управления МЧС России по Дагестану сообщили, что возгорание после взрыва на автозаправке было локализовано. Чуть позже в МЧС уточнили, что пожар удалось полностью потушить.

"В 01:00 по московскому времени полная ликвидация пожара, сейчас идет пролив конструкции, личного состава и техники хватает", - сказал начальник главного управления МЧС России по Дагестану Нариман Казимагамедов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, а региональная прокуратура заявила, что начала следствие, чтобы выяснить насколько тщательно соблюдались требования законодательства о пожарной и промышленной безопасности.

Фото: BBC

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