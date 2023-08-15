Эксперт: Кариньш выбрал хороший момент для ухода с должности

После решения премьера Кришьяниса Кариньша уйти в отставку и пригласить свою партию выдвинуть другого кандидата на должность премьера эксперты считают, что и следующий премьер, скорее всего, будет из "Нового Единства", сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.
"Мне кажется, что Кришьянис Кариньш выбрал хороший момент для ухода с должности. Он находится на... не скажу, что на пике популярности, но близко к нему среди своих избирателей, в то же время очевидно, что начался спад, и в таких условиях политику лучше уйти тогда, когда он еще популярен", - отмечает директор общественного политического центра Providus, политолог Ивета Кажока.
Говоря о возможных кандидатах в премьеры, Кажока видет троих, "которые, по-моему, хотели бы быть премьер-министром. Один - Арвилс Ашераденс, министр финансов, Эвика Силиня, министр благосостояния, и Анда Чакша, министр образования и науки. Из этих трех кандидатов, по-моему, наилучшие шансы у Ашераденса или Силини".
Политолог, декан факультета социальных наук Латвийского университета Янис Икстенс в свою очередь признает, что ему "действительно жаль, что латвийское общество потеряло эти два с половиной месяца, и они были посвящены тому, чтобы научить господина Кариньша и "Новое Единство" некоторым азбучным истинам в политике".
Икстенс также указывает, что Кариньш "довольно часто меняет свое мнение, и довольно драматически, это произошло и сейчас, когда он еще в пятницу сказал, что не уходить, а сегодня в обед ушел с размахом".
Политолог, доцент кафедры политических наук Рижского университета Страдиня Лелде Метла-Розентале думает, что и "Новое Единство" понимает, что "лучше всего было бы не только три партии".
Может быть, что эта смена персоналий могла бы быть способом, как приблизить "Объединенный список" к правительству и позволить сказать, что в этом случае они готовы присоединиться и создать правительство из четырех партий", - отмечает Метла-Розентале.
Как уже сообщалось, премьер-министр Кришьянис Кариньш в понедельник, 14 августа, выступил на пресс-конференции с сообщением, что уйдет с должности премьера.
Кариньш сообщил, что подаст прошение об отставке правительства президенту Эдгару Ринкевичу в четверг.
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