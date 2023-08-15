Эксперт: Кариньш выбрал хороший момент для ухода с должности

"Мне кажется, что Кришьянис Кариньш выбрал хороший момент для ухода с должности. Он находится на... не скажу, что на пике популярности, но близко к нему среди своих избирателей, в то же время очевидно, что начался спад, и в таких условиях политику лучше уйти тогда, когда он еще популярен", - отмечает директор общественного политического центра Providus, политолог Ивета Кажока.

Говоря о возможных кандидатах в премьеры, Кажока видет троих, "которые, по-моему, хотели бы быть премьер-министром. Один - Арвилс Ашераденс, министр финансов, Эвика Силиня, министр благосостояния, и Анда Чакша, министр образования и науки. Из этих трех кандидатов, по-моему, наилучшие шансы у Ашераденса или Силини".

Политолог, декан факультета социальных наук Латвийского университета Янис Икстенс в свою очередь признает, что ему "действительно жаль, что латвийское общество потеряло эти два с половиной месяца, и они были посвящены тому, чтобы научить господина Кариньша и "Новое Единство" некоторым азбучным истинам в политике".