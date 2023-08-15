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В ночь на вторник российские войска обстреляли Львов и Луцк: пострадали жилые дома

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Последствия российского удара
Последствия российского удара Фото: telegram

В ночь на вторник российские войска нанесли очередные удары по городам на западе Украины. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что силы ПВО сбили часть ракет, однако есть попадания, в том числе и по жилым домам, сообщает AFP.

"Есть попадания в жилые дома. На верхних этажах - пожар. Эвакуируем людей. Все службы на месте", - сообщил он в Telegram.

По словам главы Львовской областной администрации Максима Козицкого, обломки ракет упали на многоквартирные жилые дома на улицах Патона и Каховской.

Ночью был атакован и город Луцк, который находится примерно в 150 километрах на север от Львова. Мэр Луцка Игорь Полищук сообщил о попадании по одному из производственных предприятий города. В Луцке в результате обстрела погибли три человека, еще трое пострадали.

Луцк находится менее чем в 100 километрах от границы Украины с Польшей.

В ночь на вторник воздушная тревога из-за пусков крылатых ракет из района Каспийского моря была объявлена почти по всей Украине. По информации украинских СМИ, звуки взрывов были слышны в Днепре, Запорожье, Хмельницком и Львове.

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