В ночь на вторник российские войска обстреляли Львов и Луцк: пострадали жилые дома

"Есть попадания в жилые дома. На верхних этажах - пожар. Эвакуируем людей. Все службы на месте", - сообщил он в Telegram.

По словам главы Львовской областной администрации Максима Козицкого, обломки ракет упали на многоквартирные жилые дома на улицах Патона и Каховской.

⚡️Russia hits Dnipro, Lviv, Lutsk during night attack.



Following Russia's missile attack that targeted western Ukraine's oblasts, Lviv Mayor Andrii Sadovyi said, "a few rockets were downed," but several residential buildings were hit.



Photo: Andrii Sadovyi/Telegram pic.twitter.com/PrMJbpDIRI — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) August 15, 2023

Ночью был атакован и город Луцк, который находится примерно в 150 километрах на север от Львова. Мэр Луцка Игорь Полищук сообщил о попадании по одному из производственных предприятий города. В Луцке в результате обстрела погибли три человека, еще трое пострадали.

Луцк находится менее чем в 100 километрах от границы Украины с Польшей.

В ночь на вторник воздушная тревога из-за пусков крылатых ракет из района Каспийского моря была объявлена почти по всей Украине. По информации украинских СМИ, звуки взрывов были слышны в Днепре, Запорожье, Хмельницком и Львове.