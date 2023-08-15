В ночь на вторник российские войска обстреляли Львов и Луцк: пострадали жилые дома

В ночь на вторник российские войска нанесли очередные удары по городам на западе Украины. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что силы ПВО сбили часть ракет, однако есть попадания, в том числе и по жилым домам, сообщает AFP.
"Есть попадания в жилые дома. На верхних этажах - пожар. Эвакуируем людей. Все службы на месте", - сообщил он в Telegram.
По словам главы Львовской областной администрации Максима Козицкого, обломки ракет упали на многоквартирные жилые дома на улицах Патона и Каховской.
⚡️Russia hits Dnipro, Lviv, Lutsk during night attack.— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) August 15, 2023
Following Russia's missile attack that targeted western Ukraine's oblasts, Lviv Mayor Andrii Sadovyi said, "a few rockets were downed," but several residential buildings were hit.
Photo: Andrii Sadovyi/Telegram pic.twitter.com/PrMJbpDIRI
Ночью был атакован и город Луцк, который находится примерно в 150 километрах на север от Львова. Мэр Луцка Игорь Полищук сообщил о попадании по одному из производственных предприятий города. В Луцке в результате обстрела погибли три человека, еще трое пострадали.
Луцк находится менее чем в 100 километрах от границы Украины с Польшей.
В ночь на вторник воздушная тревога из-за пусков крылатых ракет из района Каспийского моря была объявлена почти по всей Украине. По информации украинских СМИ, звуки взрывов были слышны в Днепре, Запорожье, Хмельницком и Львове.
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