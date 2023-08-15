Фото ⟩ 100 метров длиной и 1500 тонн весом: по Литве перевозят гигантский реактор

Транспортировка реактора весом в полторы тысячи тонн по 145-километровому маршруту займет почти две недели.

Галерея: Начало путешествия рекордного груза

Видео: Гигантский груз путешествует по улицам Клайпеды

Реактор длиной 100 метров, шириной 6,5 метров и высотой 10 метров, изготовленный в Италии, будет установлен на заводе глубокой переработки нефти компании Orlen Lietuva в Мажейкяй. Планируется, что впечатляющий груз прибудет на завод во второй половине дня 18 августа.

Перевозку груза по Литве организовало предприятие Mammoet Baltic.

"Гигант" перевозится преимущественно по ночам, рано утром или поздним вечером.

Груз перевозится по заранее спланированному маршруту через Клайпедский, Кретингский, Шкодинский и Мажейкяйский районы со средней скоростью три километра в час, останавливаясь на установленных остановках. На участках, по которым транспортируется реактор, установлены ограничения движения.

Маршрут перевозки груза Фото: Google maps/15min.lt

Модернизация завода Orlen Lietuva в Мяжейкяй, расходы на которую в данный момент достигают 970 миллионов евро, крупнейший инвестиционный проект в Литве с 2006 года. Его планируется завершить до конца 2024 года.

Исторический груз в Кретингском районе наткнулся на препятствие

Так, вечером в прошлое воскресенье в Кретингском районе груз возобновил свой путь, но застрял на дороге. Пришлось принимать срочные меры.

Фото: 15min.lt

Фото: 15min.lt

Люди, пришедшие понаблюдать за историческим путешествием, стали свидетелями того, как груз застрял, проехав всего 350 метров. Застрявший на гранитной дороге груз пытались сдвинуть рабочие.

Предствители Orlen Lietuva пояснили порталу 15min, что ситуация находится под контролем. "Возможно, есть какие-то задержки, однако во время путешествия такие задержки были и раньше".

По словам представителей предприятия, в субботу самый сложный этап маршрута на завод в Мяжейкяй завершился.