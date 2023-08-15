Пьяного водителя пытался спасти другой пьяный водитель: полиция пустила в ход электрошок

Первый пьяный водитель ранним утром управлял черным автомобилем Volkswagen, и о нем стражам порядка сообщил очевидец, который видел, как водитель употребляет алкогольные напитки.

Мужчина был остановлен и на вопрос, употреблял ли он в алкоголь,вел себя бравурно, предложив дунуть в алкометр. Однако, как только прибор показал промилле, водитель осознал, в какие неприятности он попал, и подчинился требованиям стражей порядка.

Но на этом все не закончилось. Его приехал спасать "болельщик" - другой водитель, который относился к полицейским с агрессией. Чтобы успокоить этого водителя, полицейским пришлось пустить в дело электрошок.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке: