Латвийский бобслеист Киреев дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил

Латвийский бобслеист Регнарс Киреев приговорен к семимесячной дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил, сообщает агентство LETA.
Нарушение, за которое он был дисквалифицирован - "непредоставление информации о своем местонахождении". Нарушение зафиксировано 18 октября 2022 года.
Дисквалификация назначена в соответствии со статьей 2.4 и статьей 10.8.2 Всемирного антидопингового кодекса.
Дата начала дисквалификации - 11 августа, спортсмен не сможет стартовать до 10 марта 2024 года.
Генеральный секретарь Латвийской федерации бобслея и скелетона Зинтис Экманис утверждает, что произошедшее - недоразумение, однако "спортсмен принял дисквалификацию и продолжает готовиться".
"Киреев дважды вовремя не указал необходимую информацию, а в третий раз его не было в указанном месте, когда сотрудник Латвийского антидопингового бюро (LAB) пришел к нему", - объяснил нарушение директор Латвийского антидопингового бюро Мартиньш Димантс.
По словам Димантса, случай Киреева уникален, и наказание - соглашение между Всемирным антидопинговым агентством (WADA), LAB и спортсменом.
Он пояснил, что LAB после рассмотрения дела в связи с событиями в жизни Киреева хотело освободить спортсмена от ответственности вообще, но WADA с этим не согласилось.
"Это были эмоциональные аспекты, не халатность. WADA не согласилось, и в ходе дистанционного собрания мы договорились о компромиссе," - рассказал Димантс.
Теперь спортсмену предстоит отбыть еще семь месяцев из 14 месяцев дисквалификации.
Если бы он согласился на добровольный запрет, то 14-месячный срок отсчитывался бы с октября прошлого года, поясняет Димантс, добавляя, что все результаты, достигнутые спортсменом, должны быть аннулированы, начиная с 10 января.
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