Латвийский бобслеист Киреев дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил

Нарушение, за которое он был дисквалифицирован - "непредоставление информации о своем местонахождении". Нарушение зафиксировано 18 октября 2022 года.

Дисквалификация назначена в соответствии со статьей 2.4 и статьей 10.8.2 Всемирного антидопингового кодекса.

Дата начала дисквалификации - 11 августа, спортсмен не сможет стартовать до 10 марта 2024 года.

Генеральный секретарь Латвийской федерации бобслея и скелетона Зинтис Экманис утверждает, что произошедшее - недоразумение, однако "спортсмен принял дисквалификацию и продолжает готовиться".

"Киреев дважды вовремя не указал необходимую информацию, а в третий раз его не было в указанном месте, когда сотрудник Латвийского антидопингового бюро (LAB) пришел к нему", - объяснил нарушение директор Латвийского антидопингового бюро Мартиньш Димантс.

По словам Димантса, случай Киреева уникален, и наказание - соглашение между Всемирным антидопинговым агентством (WADA), LAB и спортсменом.

Он пояснил, что LAB после рассмотрения дела в связи с событиями в жизни Киреева хотело освободить спортсмена от ответственности вообще, но WADA с этим не согласилось.

"Это были эмоциональные аспекты, не халатность. WADA не согласилось, и в ходе дистанционного собрания мы договорились о компромиссе," - рассказал Димантс.

Теперь спортсмену предстоит отбыть еще семь месяцев из 14 месяцев дисквалификации.

Если бы он согласился на добровольный запрет, то 14-месячный срок отсчитывался бы с октября прошлого года, поясняет Димантс, добавляя, что все результаты, достигнутые спортсменом, должны быть аннулированы, начиная с 10 января.