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В крупнейшем парке аттракционом Германии лопнул бассейн: пострадали семь человек

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Фото: FlashFactsHub/"Twitter"

В крупнейшем парке аттракционов Германии в понедельник произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого пострадали семь человек, сообщила местная полиция.

В "Европейском парке" (Europa-Park), который находится у города Фрейбурга на юго-западе Германии, травмы получили пять артистов и два посетителя. Трое из пострадавших акробатов доставлены в больницу для проведения медицинских проверок.

ЧП произошло в результате возникновения разрыва бассейна и обрушения прикрепленных к нему вышек трамплинов, проинформировал пресс-секретарь парка.

Разрыв в мобильном бассейне, который был частью аттракциона Retorno dos Piratas, возник во время представления. Вода из бассейна ушла в озеро аттракциона Atlantica SuperSplash.

Платформы для прыжков в воду, установленные на высоте до 25 метров, рухнули, потеряв устойчивость, когда вода хлынула из бассейна.

В аттракционе Retorno dos Piratas принимают участие акробаты, которые пригают в воду с большой высоты. 10 международных атлетов показывают трюки, в том числе с огнем.

Аттракцион Atlantica SuperSplash вскоре возобновит работу, сообщил пресс-секретарь парка.

Europa-Park в прошлом году привлек более шести миллионов посетителей в основном из Германии, Франции и Швейцарии.

Его аттракционы посвящены разным странам Европы. В парке также проводят конференции, он является популярным местом для разных мероприятий и телевизионных программ.

В июне в этом парке произошел большой пожар, из-за которого была проведена эвакуация. Двое пожарных получили легкие травмы, посетители не пострадали.

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