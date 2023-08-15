Re:Baltica и Chayka.lv открывают совместную мобильную редакцию в Даугавпилсе

Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica и независимое СМИ Chayka.lv с 22 по 26 августа откроют в центре Даугавпилса мобильную редакцию для жителей города, сообщила агентству LETA редактор Re:Baltica Санита Емберга.
Мобильная редакция будет находиться в яркой красной палатке на углу улиц Ригас и Михоэлса. Она будет открыта каждый день с 10:00 до 17:00. В мобильной редакции будут дежурить один журналист Re:Baltica и один журналист Chayka.lv.
"Идея возникла, когда я увидела на международной конференции журналистов-расследователей пример из Македонии, где наши коллеги за год открыли мобильные редакции в трех городах, приглашая жителей прийти на беседу и помочь в борьбе с коррупцией в соответствующих муниципалитетах. Когда началось российское вторжение в Украину, снова начались дискуссии о настроениях в Даугавпилсе, о которых у всех есть мнение, но на уровне всей страны мало сюжетов и репортажей с конкретными фактами. Поэтому в планах редакции - говорить не о Даугавпилсе, а с Даугавпилсом, фиксируя реакции и реальную ситуацию через полтора года после начала войны", - рассказала Емберга.
Мобильная редакция преследует три цели. Во-первых, дать людям возможность свободно общаться с журналистами, задавать интересующие их вопросы о работе журналистов и передавать важную, по их мнению, информацию, которая поможет дальнейшим расследованиям. Re:Baltica и Chayka.lv вместе оценят, какая информация заслуживает дальнейшего изучения на региональном или национальном уровне.
Параллельно Re:Baltica в Даугавпилсе будет работать над двумя исследованиями - насколько школы в Даугавпилсе готовы к ускоренному переходу на обучение на латышском языке, ориентируясь на наличие учителей и материалов, а также изучит ситуацию и настроение людей относительно экзамена по латышскому языку для граждан России. Этот процесс Re:Baltica зафиксирует в документальном сериале "Šķelšanas" ("Раскол"), показ которого запланирован на канале TV3 и связанных с ним платформах в январе 2024 года.
Третья цель - поддержать местное независимое СМИ Chayka.lv, которое старается предоставлять Даугавпилсу и Латгале объективную информацию о том, что происходит в городе и стране.
"Поскольку Chayka.lv публикует свои материалы только на русском языке, она не получает государственного финансирования. Мы также знаем, сколько агрессии выливается на них из-за того, что их содержание не соответствует российской пропаганде или позиции местного самоуправления. Поэтому, открывая совместную редакцию, мы хотим сказать, что очень уважаем их труд", - сказала Емберга.
Совместная работа поможет команде Chayka.lv получить опыт в области журналистских расследований, а также последующую помощь коллег в работе над конкретными материалами.
Как отметила главный редактор Chayka.lv Инна Плавока, этот опыт будет полезен и для читателей. "У "Чайки" нет своего офиса, поэтому мы не можем регулярно встречаться с нашими читателями лично - в основном мы делаем это онлайн. Работа журналистов в центре Даугавпилса позволит хотя бы на неделю исправить эту ситуацию. Жители города смогут прийти к нам в редакцию и рассказать о своих проблемах, которые не получается решить без помощи журналистов. А мы сделаем всё возможное, чтобы помочь", - говорит Инна Плавока.
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