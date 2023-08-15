В Андзельской волости вылетела с дороги и перевернулась Audi: погиб водитель

В результате дорожно-транспортного происшествия в Андзельской волости погиб водитель легкового автомобиля, сообщили в Государственной полиции.
Водитель автомобиля Audi A6 не справился с управлением, съехал с дороги в кювет и перевернулся. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. Полиция расследует обстоятельства аварии.
За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 140 дорожно-транспортных происшествий, 23 человека получили травмы, один погиб.
За различные нарушения правил дорожного движения составлено 312 протоколов, в том числе 168 за превышение скорости и один за агрессивное вождение.
За вождение в нетрезвом виде возбужден один административный и десять уголовных процессов.
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