В возрасте 21 года скончался задрафтованный "Торонто" российский хоккеист Амиров

Молодой российский нападающий, которого "Торонто" в 2020 году выбрало в первом раунде драфта под общим 15-м номером, скончался от опухоли головного мозга.

Тяжелый диагноз был поставлен ему в феврале 2022 года, после чего он начал лечение и был вынужден пропустить весь прошлый сезон.

После драфта в 2020 году Амиров подписал трехлетний контракт с "Торонто", однако в НХЛ так и не дебютировал и был отдан в аренду в клуб КХЛ "Салават Юлаев", за который провел всю свою карьеру.

В составе сборной России U-18 Амиров в 2019 году стал вице-чемпионом мира, а в 2021 году он дебютировал в составе национальной сборной.