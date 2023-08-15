В возрасте 21 года скончался задрафтованный "Торонто" российский хоккеист Амиров

В понедельник, 14 августа, в возрасте 21 года скончался задрафтованный клубом НХЛ "Торонто Мейпл Лифс" Родион Амиров.
Молодой российский нападающий, которого "Торонто" в 2020 году выбрало в первом раунде драфта под общим 15-м номером, скончался от опухоли головного мозга.
Тяжелый диагноз был поставлен ему в феврале 2022 года, после чего он начал лечение и был вынужден пропустить весь прошлый сезон.
После драфта в 2020 году Амиров подписал трехлетний контракт с "Торонто", однако в НХЛ так и не дебютировал и был отдан в аренду в клуб КХЛ "Салават Юлаев", за который провел всю свою карьеру.
В составе сборной России U-18 Амиров в 2019 году стал вице-чемпионом мира, а в 2021 году он дебютировал в составе национальной сборной.
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