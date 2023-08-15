В Аглоне прошло главное богослужение в честь Вознесения Девы Марии

Каждый год тысячи христиан собираются в Аглоне на праздник в честь Вознесения Девы Марии. Множество людей совершают пешее паломничество.

Впрочем, Латвийское радио 4 отмечает, что паломников в 2023 году прибыло меньше обычного. Но при этом сообщается, что для многих паломничество - это традиция. Так, одна семья из Сигулды рассказала, что это паломничество они совершают уже в пятом поколении.

В Аглоне встречаются люди не только из Латвии, но и из Литвы и даже Беларуси.

Утренняя месса читалась на латгальском языке. А главная месса прошла в полдень - в ней принял участие папский посол Римско-католической церкви в странах Балтии, архиепископ Петар Антун Раич.

Портал Rus.LSM.lv напоминает, что сегодня, 15 августа, из Аглоны в Ригу организован дополнительный поезд. Он отходит в 16:30.