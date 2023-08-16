Фото, видео ⟩ Земфира на Андрейсале: "У меня с Ригой особенные отношения"

"Очень приятно опять увидеться. У меня с Ригой особенные отношения", - сказала популярная исполнительница Земфира почти 10-тысячной толпе со сцены концертной площадки Wondersala 15 августа.
Среди зрителей на концерты были замечены такие звезды как Кирилл Серебренников, Евгений Чичваркин, Татьяна Лазарева, Максим Виторган и другие.
Концерт вышел невероятно эмоциональным и трогательным. Земфира исполнила не только композиции из альбома "Бордерлайн" ("Том", "Пальто", "Ок", "Таблетки" и "Абъюз"), но и полюбившиеся хиты:
"Жить в твоей голове", "Пробки", "Ощущения", "П.М.М.Л.", "Мачо", "Прогулка", "Небомореоблака" и "Искала".
Прозвучала песня "Не стреляйте", написанная Земфирой в 2005 году. В марте 2022 года она выпустила клип на этот трек с кадрами боевых действий в Украине.
"Проклятая война", - сказала артистка со сцены, отметив, что не видела своих музыкантов с марта и приходится довольствоваться тем, что есть.
Видео: Земфира - "Искала"
Напомним, 3 ноября 2022 года Земфира дала концерт в Лондоне, на котором сделала крайне откровенное заявление. Тогда она в очередной раз осудила войну в Украине. Перед исполнением песни "Не стреляйте" она сказала, что поддерживает Украину и понимает, что больше никогда не сыграет в этой стране, но в то же время очень любит Россию. В Латвии на концерте она ничего подобного не сказала.
Отметим, что Земфире пришлось уехать из родной страны - она оставила свой дом, студию, преданных поклонников, и перестала использовать букву "Z", которой часто обозначала себя. 10 февраля 2023 года Министерство юстиции РФ объявило Земфиру "иностранным агентом".
Видео: Земфира - "Пальто"
Зрители в Риге не скрывали эмоций и слез радости, артистке несли цветы, а она щедро раздавала автографы. "Очень много эмоций. Спасибо вам большое", - призналась она зрителям. Зал хором пел почти каждую песню. После таких композиций как "Синоптик" и "Почему" она сказала:
"Спасибо большое Рига. С нетерпением будем ждать новой встречи. Я теперь живу недалеко. Спасибо большое за этот вечер, будьте счастливы".
В завершении Земфира исполнила "Хочешь?", "Маечки", "Ариведерчи" и акустическую версию легендарного хита "Лондон (Небо Лондона)".
Галерея: концерт Земфиры на Wondersala
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