Фото, видео ⟩ Земфира на Андрейсале: "У меня с Ригой особенные отношения"

Прозвучала песня "Не стреляйте", написанная Земфирой в 2005 году. В марте 2022 года она выпустила клип на этот трек с кадрами боевых действий в Украине.

"Проклятая война", - сказала артистка со сцены, отметив, что не видела своих музыкантов с марта и приходится довольствоваться тем, что есть.

Напомним, 3 ноября 2022 года Земфира дала концерт в Лондоне, на котором сделала крайне откровенное заявление. Тогда она в очередной раз осудила войну в Украине. Перед исполнением песни "Не стреляйте" она сказала, что поддерживает Украину и понимает, что больше никогда не сыграет в этой стране, но в то же время очень любит Россию. В Латвии на концерте она ничего подобного не сказала.