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Паралимпиец без рук получил странный приз на чемпионате мира

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Рикардо Тен
Рикардо Тен Фото: AFP/SCANPIX

Испанский паравелосипедист Рикардо Тен, у которого с восьми лет ампутированы обе руки, за выдающееся выступление на чемпионате мира получил награду от организаторов.

На чемпионате мира в Глазго (Шотландия) Рикардо Тен завоевал шесть медалей (три золотые, две серебряные и одну бронзовую), и организаторы решили отметить испанца специальным призом - наручными часами марки Tissot.

48-летний Тен выступал в классе С1, предназначенном для людей с "тяжёлыми" нарушениями.

Отметим, что Тен на профессиональном уровне также занимается плаванием (участвовал в пяти Паралимпийских играх).

В раннем детстве Рикардо коснулся высоковольтной линии электропередач, вследствие чего ему ампутировали обе руки и левую ногу. Он получил ожоги 75% тела.

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