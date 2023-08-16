Латвийские хоккеисты начнут ЧМ-2024 матчем против Польши

Сборная Латвии на ЧМ-2024 будет выступать в группе "А", матчи которой состоятся в Остраве. В первой игре турнира 11 мая нашей команде предстоит сыграть с Польшей.

Сборная Польши вернулась в элиту мирового хоккея после 20-летнего перерыва. Последний раз поляки участвовали в чемпионате мира в элите в 2002 году, заняв 14 место.

Расписание матчей сборной Латвии на ЧМ-2024 по хоккею:

Польша- Латвия (11 мая, 17:20) Латвия - Франция (12 мая, 17:20) Казахстан - Латвия (14 мая, 17:20) Германия - Латвия (15 мая, 17:20) Латвия - Швеция (18 мая, 13:20) Словакия - Латвия (19 мая, 21:20) Латвия - США (21 мая, 17:20)

ЧМ-2024 пройдёт в чешских городах Прага и Острава с 10 по 26 мая.

В группе "В" хозяйка турнира сборная Чехии сыграет с Финляндией, Канадой, Швейцарией, Данией, Норвегией, Австрией и Великобританией, которая вернулась вэлиту после годичного перерыва.