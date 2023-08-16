Латвийские хоккеисты начнут ЧМ-2024 матчем против Польши

Сборная Латвии по хоккею, которая в этом году впервые в истории страны завоевала бронзовые медали на чемпионате мира, турнир следующего года в Чехии начнёт матчем против сборной Польши, объявила Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF).
Сборная Латвии на ЧМ-2024 будет выступать в группе "А", матчи которой состоятся в Остраве. В первой игре турнира 11 мая нашей команде предстоит сыграть с Польшей.
Сборная Польши вернулась в элиту мирового хоккея после 20-летнего перерыва. Последний раз поляки участвовали в чемпионате мира в элите в 2002 году, заняв 14 место.
Расписание матчей сборной Латвии на ЧМ-2024 по хоккею:
- Польша- Латвия (11 мая, 17:20)
- Латвия - Франция (12 мая, 17:20)
- Казахстан - Латвия (14 мая, 17:20)
- Германия - Латвия (15 мая, 17:20)
- Латвия - Швеция (18 мая, 13:20)
- Словакия - Латвия (19 мая, 21:20)
- Латвия - США (21 мая, 17:20)
ЧМ-2024 пройдёт в чешских городах Прага и Острава с 10 по 26 мая.
В группе "В" хозяйка турнира сборная Чехии сыграет с Финляндией, Канадой, Швейцарией, Данией, Норвегией, Австрией и Великобританией, которая вернулась вэлиту после годичного перерыва.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!