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Латвийские хоккеисты начнут ЧМ-2024 матчем против Польши

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Хоккеисты сборной Латвии
Хоккеисты сборной Латвии Фото: Edijs Pālens/LETA

Сборная Латвии по хоккею, которая в этом году впервые в истории страны завоевала бронзовые медали на чемпионате мира, турнир следующего года в Чехии начнёт матчем против сборной Польши, объявила Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF). 

Сборная Латвии на ЧМ-2024 будет выступать в группе "А", матчи которой состоятся в Остраве. В первой игре турнира 11 мая нашей команде предстоит сыграть с Польшей.

Сборная Польши вернулась в элиту мирового хоккея после 20-летнего перерыва. Последний раз поляки участвовали в чемпионате мира в элите в 2002 году, заняв 14 место.

Расписание матчей сборной Латвии на ЧМ-2024 по хоккею:

  1. Польша- Латвия (11 мая, 17:20)
  2. Латвия - Франция (12 мая, 17:20)
  3. Казахстан - Латвия (14 мая, 17:20)
  4. Германия - Латвия (15 мая, 17:20)
  5. Латвия - Швеция (18 мая, 13:20)
  6. Словакия - Латвия (19 мая, 21:20)
  7. Латвия - США (21 мая, 17:20)

ЧМ-2024 пройдёт в чешских городах Прага и Острава с 10 по 26 мая.

В группе "В" хозяйка турнира сборная Чехии сыграет с Финляндией, Канадой, Швейцарией, Данией, Норвегией, Австрией и Великобританией, которая вернулась вэлиту после годичного перерыва.

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