Задержанная по делу ложных диагнозов Лосевич и раньше призывалась к ответственности

В настоящее время Инспекция здравоохранения начала оценку документов медицинского характера, полученных от Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

В учреждении указывается, что более подробную информацию они не имеют права давать.

Как сообщалось, KNAB задержал несколько человек в рамках уголовного процесса за неоднократную постановку ложных медицинских диагнозов в обмен на вознаграждение.

В целях проверки уголовно-процессуальными методами информации, имеющейся в распоряжении KNAB, 13 июня был начат уголовный процесс о получении неправомерной выгоды, если это совершено сотрудником государственного учреждения или учреждения самоуправления, не являющимся государственным должностным лицом.

2 августа сотрудники KNAB провели уголовно-процессуальные действия на нескольких объектах и задержали пять человек. Всего правом на защиту в уголовном процессе обладают шесть человек.