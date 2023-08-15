Страна продолжает реагировать на вчерашнюю новостную бомбу от Кришьяниса Кариньша - уже появились первые версии, кто станет новым премьер-министром Латвии. При этом врачи готовятся к забастовке, а по Литве перевозят огромный реактор. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 15 августа ⟩ Возможный новый премьер-министр, грядущая забастовка медиков и перенос концерта Сердючки
Новости Латвии:
После решения премьера Кришьяниса Кариньша уйти в отставку и призвать свою партию выдвинуть другого кандидата на должность премьера эксперты считают, что и следующий премьер, скорее всего, будет из "Нового Единства", сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.
"Прогрессивные" и Союз зеленых и крестьян (СЗК) положительно относятся к возможной кандидатуре министра благосостояния Эвики Силини ("Новое Единство") на пост премьер-министра.
"Новое Единство" планирует принять решение и объявить своего кандидата на пост премьер-министра в среду, 16 августа.
Получив счета за электроэнергию за июль, многие жители не скрывают возмущения и недоумения. Житель Видземе Раймонд в своем частном доме в прошлом году установил солнечные панели в надежде, что расходы на потребление электричества снизятся. Однако новый счет его неприятно удивил, сообщает LSM.lv.
Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (LVSADA) предъявил Министерству здравоохранения требования коллективного конфликта интересов, тем самым фактически начав предзабастовочную процедуру, сообщила агентству LETA представитель LVSADA Инга Рудзите.
В Риге во вторник, 15 августа, на Островном мосту из-за аварии трех автомашин затруднено движение по направлению к центру, сообщила Государственная полиция.
Рижский окружной суд сегодня оставил без изменений приговор суда первой инстанции, по которому автоводитель Леонид Баронс оправдан по уголовному делу о наезде на членов семьи бывшего мэра Риги Мартиньша Стакиса, выяснило агентство LETA.
Детям и матери убитой в Екабпилсе женщины выплатят компенсацию в размере 50 000 евро каждому - всего 150 000 евро, решило сегодня правительство.
В находящемся недалеко от границы с Россией латгальском городе Зилупе до сих пор стоит памятник, прославляющий оккупационный режим, сообщает передача Bez Tabu.
В Земгале в участок полиции обратилась пенсионерка, у которой телефонные мошенники выманили 41 200 евро, сообщили порталу TVNET в полиции.
Недавно полицейским удалось поймать двух пьяных водителей - об одном стражи порядка узнали от очевидцев, а второй сам сдал себя полиции, пытаясь спасти своего друга, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
В сентябре будет три года со дня убийства адвоката Павла Ребенока в собственном доме в Лангстини. Сейчас же стало известно, что его дом купил некий предприниматель из Гулбене.
4 августа ушла из жизни супруга Маэстро Раймонда Паулса Лана. Как сообщает журнал Privātā Dzīve, в прошлый вторник в кругу лишь самых близких прошло прощание с ней.
Концерт Верки Сердючки, запланированный 16 августа в Риге на площадке Wondersala, перенесен. Мероприятие состоится 22 сентября.
За рубежом:
Прошло более полутора месяцев с момента трагедии в Балтийском море. В воду упали двое граждан Польши - семилетний мальчик и его мама. Хотя спасателям и удалось найти обоих и доставить в больницу, несмотря на усилия врачей, спасти их не удалось.
На прошлой неделе в Литве из Клайпедского порта начали транспортировать огромный реактор на завод нефтеперерабатывающего предприятия Orlen Lietuva в Мажейкяе. Путешествие гигантского груза было начато в сопровождении жителей Клайпеды. Планируется, что огромный груз достигнет пункта назначения на этой неделе, однако в воскресенье произошла заминка, сообщает Apollo.lv со ссылкой на литовский портал 15min.
В крупнейшем парке аттракционов Германии в понедельник произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого пострадали семь человек, сообщила местная полиция.
35 человек погибли и более 70 пострадали в результате взрыва и пожара на автозаправке в Махачкале. Среди погибших по меньшей мере двое детей. По предварительным данным, взрыв произошел в здании автосервиса в районе торгового центра "Глобус". Причина взрыва уточняется.
Международная хоккейная федерация (IIHF) сурово наказала хоккеиста сборной России Ивана Федотова и московский клуб КХЛ ЦСКА.
В понедельник, 14 августа, в возрасте 21 года скончался задрафтованный клубом НХЛ "Торонто Мейпл Лифс" Родион Амиров.
Интересное чтиво:
Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в Латвии, я отвечу: формируют правительство. Кришьянис Кариньш решил начать рабочую неделю бодро - объявил о том, что в четверг подает заявление президенту и уходит в отставку. Как до этого дошло и что ждет правительство Латвии в ближайшем будущем? Разбираемся вместе.
Девочке с фотографии было бы 26 лет. Если бы ее 16 лет назад не убили и не выбросили в мусор. Дело об убийстве 10-летней Дианы Козловской из Добеле не раскрыто - никто не наказан. Однако эксперты-криминалисты сходятся во мнении: "Точка в этом деле не поставлена". "Выявление убийц ребенка - дело чести для полиции", - говорит криминолог Андрей Вилкс.
Курс доллара США впервые за полтора года пробил в России психологически важную отметку в 100 рублей. О том, как в Германии объясняют падение российской денежной единицы, - DW.
Рядовая - как уверяли врачи - операция по удалению грыжи в Эстонии имела трагические последствия. Итогом двух бессонных ночей, сильнейших болей, многочасового ожидания в машине скорой помощи, заражения крови и дополнительных операций стали смерть пациентки и, практически, коллапс всей жизни ее близких.
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