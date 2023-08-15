Главное за 15 августа ⟩ Возможный новый премьер-министр, грядущая забастовка медиков и перенос концерта Сердючки

На прошлой неделе в Литве из Клайпедского порта начали транспортировать огромный реактор на завод нефтеперерабатывающего предприятия Orlen Lietuva в Мажейкяе. Путешествие гигантского груза было начато в сопровождении жителей Клайпеды. Планируется, что огромный груз достигнет пункта назначения на этой неделе, однако в воскресенье произошла заминка, сообщает Apollo.lv со ссылкой на литовский портал 15min.

В крупнейшем парке аттракционов Германии в понедельник произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого пострадали семь человек, сообщила местная полиция.

35 человек погибли и более 70 пострадали в результате взрыва и пожара на автозаправке в Махачкале. Среди погибших по меньшей мере двое детей. По предварительным данным, взрыв произошел в здании автосервиса в районе торгового центра "Глобус". Причина взрыва уточняется.

Международная хоккейная федерация (IIHF) сурово наказала хоккеиста сборной России Ивана Федотова и московский клуб КХЛ ЦСКА.

В понедельник, 14 августа, в возрасте 21 года скончался задрафтованный клубом НХЛ "Торонто Мейпл Лифс" Родион Амиров.

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Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в Латвии, я отвечу: формируют правительство. Кришьянис Кариньш решил начать рабочую неделю бодро - объявил о том, что в четверг подает заявление президенту и уходит в отставку. Как до этого дошло и что ждет правительство Латвии в ближайшем будущем? Разбираемся вместе.