Неймар продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Условия контракта впечатляют

Контракт бразильского футболиста с саудовским клубом рассчитан до лета 2025 года.

По данным СМИ, за трансфер 31-летнего форварда "ПСЖ" получит около 100 млн евро. Зарплата футболиста, по некоторым данным, составит €150 млн в год - что в шесть раз больше, чем футболист получал в "ПСЖ".

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что бразилец в форме зарплаты получит 300 млн долларов. Благодаря бонусам, спонсорским сделкам и иным дополнительным доходам сумма может вырасти ещё на 100 млн.

The Independent сообщает, что Неймар предлагал свои услуги "Манчестер Юнайтед", "Баварии", "Реалу", "Челси" и "Манчестер Сити", но ни один из европейских клубов не проявил интереса, лишь "Барселона" готова была рассмотреть вариант с арендой.

Неймар стал одноклубником экс‑игрока "Зенита" Малкома, который перешёл в "Аль‑Хиляль" этим летом. Кроме того, за саудовский клуб выступают португалец Рубен Невеш, француз Калиду Кулибали и серб Сергей Милинкович-Савич.

"Аль-Хиляль" в прошлом сезоне стал бронзовым призёром саудовской премьер-лиги.

С 2017 года Неймар выступал за французский "ПСЖ", провёл в составе команды 173 матча, забил 118 мячей и сделал 77 результативных передач. В составе парижан Неймар стал пятикратным чемпионом Франции и трёхкратным обладателем Кубка страны.