Эпопея майора Томова. Как ВСУ взяли в плен российского комбата

Но в скором времени в соцсетях начали появляться новые видео с Томовым — уже совсем другого содержания.

Сначала телеграм-каналы, в том числе близкий к ЧВК «Вагнер» канал Grey Zone, 13 августа опубликовали видео, в котором майор стоит на коленях у расстеленной на земле карты и показывает предположительно российские позиции. За кадром слышна украинская речь. Видео, предположительно, было снято сразу после того, как майор Томов попал в плен — 7 или 8 августа.

Через считанные часы проукраинский телеграм-канал «Николаевский Ванёк», который собирает разведданные для ВСУ, опубликовал полную видеозапись допроса комбата Томова в плену.

Женевские конвенции запрещают публичную демонстрацию военнопленных.

Томов в украинском плену Фото: Grey Zone

Такое же видео 14 августа опубликовал телеграм-канал украинского государственного проекта «Хочу жить», который координируется военной разведкой Украины и создан для приема заявлений от российских военных, которые хотели бы сдаться в плен.

Человек на видео представляется Томовым Юрием Анатольевичем, 1977 года рождения. По его словам, его мобилизовали в сентябре 2022 года, на территорию Украины он попал в октябре, получил должность начальника штаба 1822-го батальона, а позже стал командиром батальона.

Исходя из того, что Томов рассказывает о потерях своего подразделения по состоянию на 6 сентября, можно предположить, что в украинский плен он попал 7-го числа.