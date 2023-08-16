Официально: Порзиньгис не сыграет на чемпионате мира

Латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис подтвердил в своих аккаунтах в соцсетях, что не будет играть на предстоящем чемпионате мира.
После нескольких недель восстановительного процесса и повторного магнитно-резонансного обследования подошвенный фасциит стопы по-прежнему не позволяет Порзиньгису выйти на корт в полной готовности.
"Это совместное решение было принято как медицинским персоналом национальной сборной, так и тренерским штабом, а также командой "Бостон Селтикс" - с советами о том, что сейчас необходимо продолжить процесс восстановления". Опасения по поводу травмы Порзиньгиса стали достоянием общественности после первого контрольного матча сборной против Швеции. Теперь сам Порзиньгис прокомментировал эту травму на платформе X (Twitter).
"Это сложно, я чувствую большую ответственность перед собой и перед болельщиками сборной Латвии, но принято решение, что я не буду играть на чемпионате мира. (...) Такое решение принять непросто, но я обещаю, что буду рядом и буду поддерживать команду, насколько смогу. Наша земля - Латвия!"
Ir grūti, es jūtos ļoti atbildīgs savu un Latvijas valstsvienības atbalstītāju priekšā, taču ir pieņemts lēmums, ka es nespēlēšu Pasaules kausā.— Kristaps Porzingis (@kporzee) August 15, 2023
Pēc vairāku nedēļu atlabšanas procesa un atkārtota MRI izmeklējuma, vēl joprojām pēdas plantārais fascīts man neļauj atrasties uz… pic.twitter.com/mvyk4Dj8lU
Вечером 15 августа Basketnews.com со ссылкой на свои источники сообщил, что Порзиньгис повредил ногу и не сможет полностью оправиться от травмы до чемпионата мира, добавив, что что Латвийский баскетбольный союз (LBS) объявит об этом в среду.
Этим летом Порзиньгис не участвовал ни в одном из трех контрольных матчей сборной, готовящейся к чемпионату мира. На прошлой неделе немецкий журналист Руперт Фабиг выразил обеспокоенность по поводу участия Порзиньгиса в чемпионате мира, но LBS в четверг опроверг это в Twitter.
В первых трех контрольных матчах Латвия победила Швецию со счетом 87:77, сборную Грузии со счетом 82:57 и Доминиканскую Республику со счетом 74:69. В этих матчах команда играла без Порзиньгиса, Дависа Бертанса и Яниса Тиммы.
В среду, 16 августа, сборная Латвии проведёт проверочный матч против Финляндии, а затем на Тайване сыграет - с Пуэрто-Рико (20 августа) и Литвой (22 августа).
Финальный турнир ЧМ пройдет в Индонезии, Японии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября. Сборная Латвии сыграет матчи подгруппы против Франции, Канады и Ливана в Джакарте, столице Индонезии.
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