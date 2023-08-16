Официально: Порзиньгис не сыграет на чемпионате мира

Вечером 15 августа Basketnews.com со ссылкой на свои источники сообщил, что Порзиньгис повредил ногу и не сможет полностью оправиться от травмы до чемпионата мира, добавив, что что Латвийский баскетбольный союз (LBS) объявит об этом в среду.

Этим летом Порзиньгис не участвовал ни в одном из трех контрольных матчей сборной, готовящейся к чемпионату мира. На прошлой неделе немецкий журналист Руперт Фабиг выразил обеспокоенность по поводу участия Порзиньгиса в чемпионате мира, но LBS в четверг опроверг это в Twitter.

В первых трех контрольных матчах Латвия победила Швецию со счетом 87:77, сборную Грузии со счетом 82:57 и Доминиканскую Республику со счетом 74:69. В этих матчах команда играла без Порзиньгиса, Дависа Бертанса и Яниса Тиммы.

В среду, 16 августа, сборная Латвии проведёт проверочный матч против Финляндии, а затем на Тайване сыграет - с Пуэрто-Рико (20 августа) и Литвой (22 августа).

Финальный турнир ЧМ пройдет в Индонезии, Японии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября. Сборная Латвии сыграет матчи подгруппы против Франции, Канады и Ливана в Джакарте, столице Индонезии.