Видео ⟩ О журналистах, политике и русскоязычных Латвии - в студии Олег Игнатьев

В Латвии пытаются сформировать новое правительство, в Рижской думе - избрать нового мэра, но есть и вечные темы - отношения медиа и власти, политика в отношении русскоязычных, сексуальных меньшинств и социально незащищенных. Все это пытались осмыслить в эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" с журналистом Олегом Игнатьевым.