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Видео ⟩ О журналистах, политике и русскоязычных Латвии - в студии Олег Игнатьев

Эрика Сташкевич rus.tvnet.lv
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В Латвии пытаются сформировать новое правительство, в Рижской думе - избрать нового мэра, но есть и вечные темы - отношения медиа и власти, политика в отношении русскоязычных, сексуальных меньшинств и социально незащищенных. Все это пытались осмыслить в эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" с журналистом Олегом Игнатьевым.

Темы эфира:

  • Кариньш - всё. Почему премьер-министр внезапно ушел с поста, что происходит сейчас, какое развитие событий возможно и что это значит для дальнейшей политики Латвии?
  • Отношения власти и русскоязычных Латвии - заметные точки раздора и возможные точки соприкосновения;
  • Консерватизм и либеральность в Латвии - о политике в отношении сексуальных меньшинств, гомофобии и открытости; 
  • Отъезд "Дождя" из Латвии, действия NEPLP в отношении TVNET GRUPA, журналистская солидарность и будущее медиа в стране.

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