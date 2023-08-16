Опрос: среди латвийцев растет усталость от войны в Украине

По данным опроса, 59% респондентов доверяют информации латвийских госучреждений о войне в Украине, что на 9% больше, чем в декабре прошлого года. По сравнению с мартом этого года доверие выросло на 5%. В свою очередь, информации латвийских СМИ о войне доверяют 57% респондентов, что на 10% больше, чем в декабре 2022 года, и на 4% больше, чем в марте.

51% респондентов также доверяют освещению войны западными СМИ. С другой стороны, 79% респондентов стабильно не доверяют информации о войне российских государственных СМИ.

Опрос также показал, что поддержка Украины среди населения Латвии остается стабильной. 63% респондентов заявили, что будут поддерживать Украину до ее победы над Россией, что на 2% больше, чем в марте 2023 года.

В то же время опрос показал тенденцию роста усталости населения от войны. 56% респондентов отметили, что устали от новостей о войне. Финансовые трудности, вызванные ростом стоимости жизни, также повлияли на энтузиазм людей в плане поддержки.

В онлайн-опросе приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.