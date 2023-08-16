"Новое Единство" поддерживает кандидатуру Силини на пост премьера

Далее вопрос будет решаться сегодня вечером на заседании думы "Единства" и общем собрании партии.

Как сообщалось, сегодня, 16 августа, "Новое Единство" планирует принять решение и объявить своего кандидата на пост премьер-министра. Ожидается, что решение будет оглашено на пресс-конференции в 18:30 в офисе "Единства" на бульваре Зигфрида Анны Мейеровица, 12-3.

Как сообщалось, в кулуарах потенциальным кандидатом на пост премьер-министра названа министр благосостояния Эвика Силиня.

​В соответствии с Конституцией, обычно после консультаций с политиками президент выдвигает кандидатуру премьер-министра.

Как сообщалось, премьер-министр Кришьянис Кариньш в понедельник объявил, что уходит с поста премьера и больше не будет претендовать на эту должность. В четверг Кариньш подаст заявление об отставке правительства президенту Эдгару Ринкевичу.

НЕ в Сейме имеет 26 мест, Союз зеленых и крестьян - 16, а "Прогрессивные" - 10, что вместе дает так называемому ядру возможного нового правительства 52 голоса, или минимальное большинство.

"Объединенный список" имеет в Сейме 15 представителей, а Нацобъединение - 13.

У оппозиционной партии "Стабильности!" десять мандатов, а у партии "Латвия на первом месте" - восемь. Также в Сейме есть два депутата, которые не входят во фракции.