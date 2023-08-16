Шоу дронов, концерты и другие мероприятия празднования 822-летия Риги

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Празднование 822-летия Риги откроется крупнейшим в Балтии шоу дронов вечером 18 августа на Луцавсале. 10-минутный аудиовизуальный спектакль с участием 500 дронов расскажет историю Риги, подчеркнув ее непрерывное развитие.

В субботу, 19 августа, в течение всего дня на нескольких сценах в Старой Риге будут проходить концерты, цирковые и театральные представления для детей, конкурс на самые вкусные торты, беседы и спортивные игры.

В субботу на Ратушной площади прозвучат поздравления от многонациональных общин Риги и города-побратима Тарту - культурной столицы Европы 2024 года. В конце дня прозвучат песни на латышском и украинском языках с хором "Маска". На площади также пройдет парад профессий, в котором примут участие трубочисты, пожарные, медики, сотрудники Государственной и муниципальной полиции.

Несколько концертов пройдут на Домской площади, а в Домском саду предусмотрены различные мероприятия для детей.

Улица Смилшу превратится в сцену джазовой и классической музыки, а площадь Ливу - в территорию веселья и шуток, где посетители смогут поучаствовать в шутливых спортивных играх, конкурсе на самую страшную шутку, поиграть в мини-гольф, посмотреть цирковые представления и концерт группы Mazais princis.

В субботу, 19 августа, в парке Аркадия пройдет праздник Торнякалнса. Праздники микрорайонов планируются также в Гризинькалнсе, на улице Авоту, в парке Нордекю.

Подробнее о мероприятиях можно узнать здесь.