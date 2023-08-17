"Манчестер Сити" впервые в истории выиграл Суперкубок УЕФА

Встреча прошла на стадионе "Караискакис" в греческом Пирее, который расположен в нескольких километрах от Афин. Изначально матч за Суперкубок УЕФА должен был пройти в Казани, однако УЕФА из-за российского вторжения в Украину перенёс его в Пирей.

Основное время завершилось со счётом 1:1, исход поединка решился в серии пенальти, где со счётом 5:4 победила английская команда.

На 25-й минуте Юссеф Эн-Несери вывел "Севилью" вперёд, а отыгрался "Манчестер Сити" на 63-й минуте, когда забил Коул Палмер. Основное время закончилось вничью и была назначена серия пенальти. Игроки били без промахов, пока свою попытку не сумел реализовать Неманья Гудель, угодивший в перекладину.

"Манчестер Сити" впервые в истории завоевал Суперкубок УЕФА. "Севилья", игравшая за трофей семь раз, проиграла шестой матч, одержав единственную победу в 2006 году.

Главный тренер английской команды Хосеп Гвардиола выиграл Суперкубок УЕФА уже в четвёртый раз. Ранее он делал это два раза с "Барселоной", один - с "Баварией". Испанец стал первым тренером, завоевавшим этот трофей с тремя разными клубами.

Напомним, "Манчестер Сити" в прошлом сезоне стал победителем Лиги чемпионов, "Севилья" выиграла Лигу Европы.

