Будет опубликован список предприятий, экспортирующих в Россию и Беларусь

Индриксоне распорядилась опубликовать список на сайте ЦСУ, а также обновлять эту информацию раз в месяц.

Как сообщалось, на портале общественных инициатив Manabalss.lv в начале августа начался сбор подписей за публикацию списка латвийских компаний, экспортирующих в Россию.

В качестве представителя инициативы указан Зигмар Дзенис. Он указал, что, несмотря на развязанную Россией войну, несколько сотен латвийских компаний, не нарушая санкций, продолжают сотрудничать с Россией.

Автор инициативы недоволен тем, что список компаний, которые еще работают на российском рынке, не обнародован.

В 2019 году из Латвии в Россию экспортировали 1095 компаний, тогда как за первые пять месяцев 2023 года - всего 307, отмечает Дзенис, добавляя, что в мае этого года больше всего экспортировали из Латвии в Россию алкоголь, продукты питания; химию, лекарства, машины, механизмы, электрооборудование, текстиль.

Дзенис призывает изменить нормы о коммерческой тайне и обязать Минэкономики предоставлять в СМИ информацию о латвийских компаниях, экспортирующих в Россию.