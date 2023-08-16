Украина освободила Урожайное. Чем это угрожает российской обороне?

В отсутствие предпосылок к контрнаступлению такая оборонительная тактика требует все больше ресурсов. Резервные части есть, но не все можно задействовать — одни прикрывают другие, так называемые танкоопасные направления, другие не способны к выполнению насущных задач, третьи нужны на черный день.

Но ресурсы нужны и наступающей стороне

ВСУ на Запорожском направлении Фото: Reuters

Используемые ВСУ атаки малыми группами со вскрытием российских огневых позиций и их подавлением за счет эффективной артиллерии и целеуказания чем-то напоминают тактику действий ЧВК «Вагнер» в районе Бахмута.

Однако вагнеровцы действовали на узком участке фронта, а украинские части стараются разорвать российские оборонительные порядки на широком протяжении.

Очевидно, что второй вариант наступления более предпочтителен, но и в том, и в этом случае большие потери атакующей стороны неизбежны.

Хотя в случае массированной атаки они могли быть намного выше — и без гарантии успеха.

При таком характере боевых действий главное значение имеет то, с каким балансом сил стороны подойдут к решающей фазе военной операции. Это не только математика, но и моральное состояние солдат, и сотни других факторов.

Это то, что может просчитать только гениальный генштаб. И то не всегда.

Баннер новостной рассылки Фото: BBC

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