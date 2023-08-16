Среда в Латвии стала самым жарким днем за последние несколько лет. Температура сегодня поднялась до +34 градусов. Также сегодня стало известно, кого выдвигает на пост премьер-министра "Новое единство". Их кандидат - министр благосостояния Эвика Силиня. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 16 августа ⟩ Рекордная жара, кандидат на пост премьера и предприятия, экспортирующие в РФ
Новости Латвии:
Сегодня, 16 августа, на общем собрании "Нового Единства" и на заседании думы "Единства" принято решение выдвинуть министра благосостояния Эвику Силиню кандидатом на должность премьер-министра.
Министр экономики Илзе Индриксоне (Национальное объединение) поручила Центральному статистическому управлению (ЦСУ) публиковать список предприятий, экспортирующих в Россию и Беларусь, говорится в заявлении министра в социальных сетях.
В среду днем столбик термометра на Баусской наблюдательной станции поднялся до +34,4 градуса, что является самой высокой температурой воздуха, зафиксированной на наблюдательных станциях за последние годы.
Во вторник, 15 августа, сотрудники Курземского регионального управления Государственной полиции в жаркий летний день заметили в лесном массиве Вентспилсского края автомобиль BMW с закрытыми окнами, в котором находилась маленькая девочка, сообщает TV3.
В день рождения Риги запланированы торжества в Старом городе, праздники микрорайонов и шоу дронов, сообщила агентству LETA представитель Рижского самоуправления Синдия Гравере.
Судья Рижского городского суда Сигита Долниеце сегодня, 16 августа, отклонила ходатайство обвиняемого по уголовному делу об убийстве администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса бизнесмена Михаила Ульмана и его защитников о пересмотре ранее назначенной Ульману меры пресечения - ареста.
В соцсетях распространилось видео, снятое в Балви в ночь на 13 августа, на котором видно, как несколько мужчин жестоко избивают человека ногами. В Государственной полиции сообщили, что вызов о драке поступил в 03:40, а также констатировали, что, по имеющейся информации, никто из участников инцидента не погиб из-за травм.
Все граждане Российской Федерации, ранее являвшиеся гражданами или негражданами Латвии и желающие продолжить пребывание в Латвии после 1 сентября 2023 года, должны получить статус постоянного жителя Европейского союза. Не сдав экзамен по латышскому языку и, таким образом, не получив постоянный вид на жительство, граждане РФ лишатся возможности получать в Латвии пенсию - независимо от того, российская она или латвийская, сообщает Neatkarīgā.
Украинская почтовая компания "Нова Пошта" осенью откроет свои первые отделения в Латвии и Эстонии, сказано в пресс-релизе компании. Уже в сентябре почтовый оператор начнет доставлять посылки по конкретным адресам.
16 августа на пресс-конференции Новый Рижский театр рассказал о планах на будущий сезон. Чулпан Хаматова вернется в латышской сценической версии фильма Валерия Тодоровского "Страна глухих". Об этом сообщается на странице театра.
"Очень приятно опять увидеться. У меня с Ригой особенные отношения", - сказала популярная исполнительница Земфира 10-тысячной толпе со сцены концертной площадки Wondersala 15 августа.
За рубежом:
Албания - одна из самых бедных стран Европы, которая десятилетиями боролась с коррупцией, организованной преступностью и очень высокой эмиграцией. Однако в этом году маленькую балканскую страну поразил настоящий туристический бум, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Financial Times.
Бывший министр сельского хозяйства и потребительского рынка российской Республики Коми Денис Шаронов после получения повестки из военкомата в начале мобилизации выехал в США, где попросил политического убежища, сообщает RTVI.
Бывшая журналистка "Новой Газеты" Елена Костюченко рассказала, что ее, вероятно, пытались отравить осенью 2022 года, когда она приехала в Германию после командировки в Украину. Как выяснилось, в течение последнего года уехавших из России журналистов и активистов затронула целая волна отравлений.
С осени 2022 года за границей, вероятно, отравили несколько граждан России - пострадали журналисты Елена Костюченко и Ирина Баблоян, а также глава фонда "Свободная Россия" Наталья Арно, указано в расследовании интернет-издания The Insider.
Женщина, о гибели которой в Словакии сообщила местная полиция, была гражданкой Латвии, а не Литвы, сообщило агентству BNS в среду Министерство иностранных дел Литвы.
Американскую группу The Killers освистали во время концерта, когда они пригласили фаната из России присоединиться к ним на сцене, сообщает издание Insider. Теперь участники группы в Instagram принесли свои извинения за случившееся.
Освобожденные из российского плена украинские военные рассказали, что в то время, пока они находились в заключении на юге России, их регулярно подвергали жестоким истязаниям, в том числе избиениям и пыткам электротоком.
ФСБ России сообщила, что вместе с Министерством обороны РФ пресекла попытку проникновения "украинской диверсионно-разведывательной группы" на территорию Брянской области в приграничном Стародубском районе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. В спецслужбе утверждают, что четыре диверсанта убиты, пишет "Медуза".
Минобороны Украины объявило об освобождении села Урожайное в Донецкой области. "Урожайное освободили. Наши защитники закрепляются на рубежах", - сообщила в среду замминистра обороны Украины Анна Маляр.
Испанский паравелосипедист Рикардо Тен, у которого с восьми лет ампутированы обе руки, за выдающееся выступление на чемпионате мира получил награду от организаторов.
В начале августа украинским военным удалось провести интересную операцию. Десант ВСУ высадился на левом берегу Херсонщины и захватил в плен командира вражеского батальона.
Интересное чтиво:
В Латвии пытаются сформировать новое правительство, в Рижской думе - избрать нового мэра, но есть и вечные темы - отношения медиа и власти, политика в отношении русскоязычных, сексуальных меньшинств и социально незащищенных. Все это пытались осмыслить в эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" с журналистом Олегом Игнатьевым.
Российский юморист и шоумен Максим Галкин и его супруга Алла Пугачева с детьми сейчас находятся в Юрмале. Артист в своих соцсетях охотно делится фрагментами времяпрепровождения с семьей.
Многие помнят Татьяну Лазареву как лицо телеканала СТС, а кто-то знает её ещё со времён игры в КВН. Сегодня бывшая телеведущая занимается общественной деятельностью, является автором YouTube-канала "Лазарева тут" и, как и многие порядочные россияне, признана в собственной стране иностранным агентом.
10 августа Герли и Марек Сандермат, которые хотели перекусить в азиатском ресторане Dragon в Вильянди, ушли из-за грубого поведения владельца Мориса Матиаса Лоуренса и забыли там свою сумку с важными документами и наличными. Когда они обнаружили это и вернулись, они не смогли найти сумку, она не найдена до сих пор.
За 37 дней Первой войны в Персидском заливе США осуществили 100 тысяч миссий по бомбардировке, или три тысячи миссий в день. У украинцев таких воздушных сил нет, поэтому вместо самолетов они используют разведывательные дроны, которые передают GPS-координаты своей артиллерии. Это требует много времени, и, чтобы таким образом ослабить российскую армию перед началом масштабного контрнаступления, украинцам понадобится примерно 100 дней - июнь, июль и август. На вопросы TVNET отвечает итальянский военный эксперт Томас Тхейнер.
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