Минобороны Украины объявило об освобождении села Урожайное в Донецкой области. "Урожайное освободили. Наши защитники закрепляются на рубежах", - сообщила в среду замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Испанский паравелосипедист Рикардо Тен, у которого с восьми лет ампутированы обе руки, за выдающееся выступление на чемпионате мира получил награду от организаторов.

​В начале августа украинским военным удалось провести интересную операцию. Десант ВСУ высадился на левом берегу Херсонщины и захватил в плен командира вражеского батальона.

Интересное чтиво:

В Латвии пытаются сформировать новое правительство, в Рижской думе - избрать нового мэра, но есть и вечные темы - отношения медиа и власти, политика в отношении русскоязычных, сексуальных меньшинств и социально незащищенных. Все это пытались осмыслить в эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" с журналистом Олегом Игнатьевым.

Российский юморист и шоумен Максим Галкин и его супруга Алла Пугачева с детьми сейчас находятся в Юрмале. Артист в своих соцсетях охотно делится фрагментами времяпрепровождения с семьей.

Многие помнят Татьяну Лазареву как лицо телеканала СТС, а кто-то знает её ещё со времён игры в КВН. Сегодня бывшая телеведущая занимается общественной деятельностью, является автором YouTube-канала "Лазарева тут" и, как и многие порядочные россияне, признана в собственной стране иностранным агентом.

10 августа Герли и Марек Сандермат, которые хотели перекусить в азиатском ресторане Dragon в Вильянди, ушли из-за грубого поведения владельца Мориса Матиаса Лоуренса и забыли там свою сумку с важными документами и наличными. Когда они обнаружили это и вернулись, они не смогли найти сумку, она не найдена до сих пор.

За 37 дней Первой войны в Персидском заливе США осуществили 100 тысяч миссий по бомбардировке, или три тысячи миссий в день. У украинцев таких воздушных сил нет, поэтому вместо самолетов они используют разведывательные дроны, которые передают GPS-координаты своей артиллерии. Это требует много времени, и, чтобы таким образом ослабить российскую армию перед началом масштабного контрнаступления, украинцам понадобится примерно 100 дней - июнь, июль и август. На вопросы TVNET отвечает итальянский военный эксперт Томас Тхейнер.