Один из лидеров чемпионата Латвии по футболу покинул RFS

Сербский нападающий латвийского футбольного клуба RFS Андрей Илич продолжит карьеру в норвежской команде "Волеренга", сообщают оба клуба.
Команда из города Осло, занимающая предпоследнее, 15-е место в чемпионате Норвегии после 17 матчей, подписала с 23-летним форвардом контракт до 2027 года.
Нападающий присоединился к RFS в сентябре 2021 года, забив 33 гола в 65 матчах чемпионата Латвии по футболу. В этом сезоне на его счету 14 голов и шесть результативных передач в 25 матчах. В данный момент Илич занимает второе место в списке лучших бомбардиров.
В составе RFS нападающий провёл 87 официальных матчей, забив 42 гола и отдав 17 результативных передач.
Илич начал свою футбольную карьеру в клубной системе белградского "Партизана", но дебютировал в Суперлиге Сербии в составе "Напредака". Последней остановкой в его карьере на родине стала команда "Явор-Матис".
В чемпионате Сербии Иличу удалось забить 12 голов и сделать пять результативных передач в 55 играх.
𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐣 𝐈𝐥𝐢ć 𝐞𝐫 𝐤𝐥𝐚𝐫 🇷🇸— Vålerenga Fotball Elite (@ValerengaOslo) August 16, 2023
Den 23-årige spissen fra Serbia har signert, og er kongeblå til sommeren 2027!
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