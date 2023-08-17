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Один из лидеров чемпионата Латвии по футболу покинул RFS

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Андрей Илич
Андрей Илич Фото: Sanita Ieva Sparāne

Сербский нападающий латвийского футбольного клуба RFS Андрей Илич продолжит карьеру в норвежской команде "Волеренга", сообщают оба клуба.

Команда из города Осло, занимающая предпоследнее, 15-е место в чемпионате Норвегии после 17 матчей, подписала с 23-летним форвардом контракт до 2027 года.

Нападающий присоединился к RFS в сентябре 2021 года, забив 33 гола в 65 матчах чемпионата Латвии по футболу. В этом сезоне на его счету 14 голов и шесть результативных передач в 25 матчах. В данный момент Илич занимает второе место в списке лучших бомбардиров.

В составе RFS нападающий провёл 87 официальных матчей, забив 42 гола и отдав 17 результативных передач.

Илич начал свою футбольную карьеру в клубной системе белградского "Партизана", но дебютировал в Суперлиге Сербии в составе "Напредака". Последней остановкой в его карьере на родине стала команда "Явор-Матис".

В чемпионате Сербии Иличу удалось забить 12 голов и сделать пять результативных передач в 55 играх.

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