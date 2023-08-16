Латвийские баскетболисты в проверочном мачте разгромили Финляндию

Самую результативную игру в своей карьере за сборную Латвии провел Роланд Шмитс, набрав 21 очко, у Андрея Гражулиса было 15 очков, 10 подборов, 4 передачи и 3 блок-шота, а Давис Бертанс добавил 11 очков.

Вне состава команды остались Янис Тимма, Том Лейманис и Марцис Штейнбергс, но в состав 13 игроков включен Давис Бертанс.

Вчера вечером Кристап Порзиньгис сообщил в Twitter, что после нескольких недель восстановительного процесса и повторного обследования травма стопы все еще не позволяет ему находиться на площадке в полной готовности.

"Это сложно. Я чувствую большую ответственность перед своими болельщиками и болельщиками сборной Латвии, но принято решение, что я не буду играть на Кубке мира", - написал Порзиньгис.

Рtшение было принято после консультаций с медицинским персоналом и тренерским штабом сборной, а также с командой "Бостон Селтикс", за которую выступает латвийский баскетболист.

В первых трех проверочных матчах Латвия победила Швецию со счетом 87:77, сборную Грузии со счетом 82:57 и Доминиканскую Республику со счетом 74:69.

После матча с Финляндией в среду сборной Латвии предстоят еще два матча на Тайване перед финальной частью чемпионата мира - 20 августа против Пуэрто-Рико и 22 августа против Литвы.

Финальный турнир чемпионата мира пройдет в Индонезии, Японии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября. Сборная Латвии проведет матчи в подгруппе против Франции, Канады и Ливана в Джакарте, столице Индонезии.