Латвийские баскетболисты в проверочном мачте разгромили Финляндию

В среду, 16 августа, мужская сборная Латвии по баскетболу в последнем проверочном матче на своей площадке обыграла сборную Финляндии со счетом 94:57 (16:20, 23:12, 25:8, 30:17).
Самую результативную игру в своей карьере за сборную Латвии провел Роланд Шмитс, набрав 21 очко, у Андрея Гражулиса было 15 очков, 10 подборов, 4 передачи и 3 блок-шота, а Давис Бертанс добавил 11 очков.
Вне состава команды остались Янис Тимма, Том Лейманис и Марцис Штейнбергс, но в состав 13 игроков включен Давис Бертанс.
Вчера вечером Кристап Порзиньгис сообщил в Twitter, что после нескольких недель восстановительного процесса и повторного обследования травма стопы все еще не позволяет ему находиться на площадке в полной готовности.
"Это сложно. Я чувствую большую ответственность перед своими болельщиками и болельщиками сборной Латвии, но принято решение, что я не буду играть на Кубке мира", - написал Порзиньгис.
Рtшение было принято после консультаций с медицинским персоналом и тренерским штабом сборной, а также с командой "Бостон Селтикс", за которую выступает латвийский баскетболист.
В первых трех проверочных матчах Латвия победила Швецию со счетом 87:77, сборную Грузии со счетом 82:57 и Доминиканскую Республику со счетом 74:69.
После матча с Финляндией в среду сборной Латвии предстоят еще два матча на Тайване перед финальной частью чемпионата мира - 20 августа против Пуэрто-Рико и 22 августа против Литвы.
Финальный турнир чемпионата мира пройдет в Индонезии, Японии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября. Сборная Латвии проведет матчи в подгруппе против Франции, Канады и Ливана в Джакарте, столице Индонезии.
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