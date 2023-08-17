Трансляция ⟩ Пресс-конференция будущей коалиции Рижской думы

В пресс-конференции принимают участие и. о. председателя Рижской думы Вилнис Кирсис, вице-мэры Линда Озола и Эдвард Ратниекс, председатель фракции "Честь служить Риге" (ЧСР) Юрис Радзевич, председатель фракции "Для развития Латвии" Виестур Зепс и сопредседатель движения "За", председатель комитета по образованию, культуре и спорту Рижской думы Лайма Гейкина.

Пресс-конференция проходит в Каминном зале Ратуши.

В 10 часов утра объявлено заседание Рижской думы, на котором планируется избрать нового мэра Риги.

В повестке дня только один вопрос - выборы мэра.

Хотя возможный кандидат в мэры не включен в проект решения, вполне вероятно, что новообразованная коалиция выдвинет нынешнего вице-мэра Вилниса Кирсиса ("Новое Единство").

Это не исключает возможности выдвижения и других кандидатов.

С приходом Кирсиса на пост мэра количество вице-мэров в Рижской думе уменьшится. Предполагается, что вице-мэрами останутся Линда Озола ("Код для Риги") и Эдвард Ратниекс (Национальное объединение/Латвийское объединение регионов).