На улице Валмиерас ссора двух пьяных женщин завершилась струей газа в лицо и вызовом полиции

Дамы поссорились во время совместного распития алкогольных напитков утром рабочего дня. Какой была причина конфликта, выясняет полиция, однако подруги не смогли решить его мирно и взялись за физическую расправу.

Одна из женщин вытащила газовый баллончик и выпустила ядовитое облако прямо в лицо другой. Соседи были удивлены действиями пьяных дам, так как такая драка напоминала "старые времена".

"Ну, раньше здесь был ужасный район. Наркоманы и другие, но это было раньше. Примерно 20 лет назад", - рассказал житель улицы Валмиерас.

Государственная полиция возможную виновницу задержала.

Если в больнице у пострадавшей женщины констатируют травмы, то ее подруге за нанесение повреждений может грозить и более серьезное наказание.

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