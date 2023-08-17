На улице Валмиерас ссора двух пьяных женщин завершилась струей газа в лицо и вызовом полиции

Утром в среду, 16 августа, в Риге на улице Валмиерас бытовой конфликт межу двумя женщинами завершился вызовом медиков. Во время ссоры одной из женщин выпустили в лицо перечный или слезоточивый газ, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
Дамы поссорились во время совместного распития алкогольных напитков утром рабочего дня. Какой была причина конфликта, выясняет полиция, однако подруги не смогли решить его мирно и взялись за физическую расправу.
Одна из женщин вытащила газовый баллончик и выпустила ядовитое облако прямо в лицо другой. Соседи были удивлены действиями пьяных дам, так как такая драка напоминала "старые времена".
"Ну, раньше здесь был ужасный район. Наркоманы и другие, но это было раньше. Примерно 20 лет назад", - рассказал житель улицы Валмиерас.
Государственная полиция возможную виновницу задержала.
Если в больнице у пострадавшей женщины констатируют травмы, то ее подруге за нанесение повреждений может грозить и более серьезное наказание.
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