Кариньш подаст президенту Ринкевичу документ об отставке правительства

Сегодня премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") планирует подать президенту Эдгару Ринкевичу документ об отставке правительства.
С отставкой Кариньша уйдет весь кабинет министров, что откроет путь для формирования нового правительства, ядро которого, возможно, составят "Новое Единство" Союз зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивные".
Согласно закону, члены Кабинета министров продолжают исполнять свои обязанности после отставки правительства до тех пор, пока Сейм не выразит доверия новому правительству, если к тому времени парламент не примет иного решения.
В понедельник Кариньш заявил, что уходит с поста премьер-министра и больше не будет претендовать на эту должность.
В среду "Новое Единство" выдвинуло министра благосостояния Эвику Силиню кандидатом в премьер-министры.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!