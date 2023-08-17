Кариньш подаст президенту Ринкевичу документ об отставке правительства

С отставкой Кариньша уйдет весь кабинет министров, что откроет путь для формирования нового правительства, ядро которого, возможно, составят "Новое Единство" Союз зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивные".

Согласно закону, члены Кабинета министров продолжают исполнять свои обязанности после отставки правительства до тех пор, пока Сейм не выразит доверия новому правительству, если к тому времени парламент не примет иного решения.

В понедельник Кариньш заявил, что уходит с поста премьер-министра и больше не будет претендовать на эту должность.

В среду "Новое Единство" выдвинуло министра благосостояния Эвику Силиню кандидатом в премьер-министры.