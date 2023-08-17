"Столкновение было вопросом нескольких секунд". Водитель фуры о трагедии на Бауском шоссе

Во вторник, 15 августа, на Бауском шосе у Димзукалнса произошла трагическая авария - легковой автомобиль столкнулся с фурой. Движение было блокировано, а дорога покрыта обломками обоих автомобилей. В результате аварии погиб водитель легковушки, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
Водитель грузовика рассказал передаче об аварии: "Я ехал в направлении Бауски. И было видно, что легковой автомобиль едет прямо на меня. Едет. Это все же вопрос нескольких секунд. Уже едет в мою сторону. Едет, едет! Вообще без какого-либо виляния, чтобы можно было подумать, что водитель пьян. А тут как будто специально! Насколько мог, настолько я прижался к правой обочине. Но столкновение было вопросом нескольких секунд".
Стражи порядка выясняют обстоятельства произошедшего.
Водитель фуры допускает, что человек за рулем легковушки или заснул за рулем, или же хотел покончить с собой, бросившись под грузовик.
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