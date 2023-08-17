Силиня: разговор о новой коалиции не может быть долгим

"Я очень заинтересована в более широкой коалиции, но учитывая, что мы уже все лето участвовали в переговорах, я думаю, что разговор не может быть долгим, должна быть ясность - да или нет", - заявила Силиня в программе ЛТВ "Утренная панорама".

Она отметила, что количество голосов крайне важно, как и то, о чем партии смогут договориться.

"Безопасность является одним из самых больших приоритетов, но я также хочу говорить о том, чтобы уровень жизни людей не ухудшался, а, возможно, улучшался, и тут необходимо найти решения", - сказала Силиня.

Силиня не хочет, чтобы формирование нового бюджета затягивалось, поэтому надеется, что работа пройдет гладко.

Она добавила, что возможная новая должность возлагает серьезную ношу на плечи женщины.

"Нас довольно много критикуют, кому-то кажется, что прическа у нас не такая или пиджак не такой, но я надеюсь, что, несмотря на это, я смогу ставить амбициозные цели", - сказала Силиня.