Бертанс выкупил билеты, которые зрители вернули из-за отсутствия Порзиньгиса

В среду на "Арене Рига" в 19:30 сборная Латвии провела тестовый матч с командой Финляндии. Это был последний тестовый матч перед местной публикой перед стартующим на следующей неделе Кубком мира.

Так, мужская сборная Латвии по баскетболу в последнем проверочном матче на своей площадке обыграла сборную Финляндии со счетом 94:57 (16:20, 23:12, 25:8, 30:17).

За день до матча стало известно, что Кристап Порзиньгис из-за травмы не сыграет в составе латвийской сборной. Латвийский баскетбольный союз (LBS) сообщил, что фанатам, которые хотели видеть на играх Порзиньгиса, вернут деньги за билеты.

Давис Бертанс также пропустил тестовые матчи Кубка мира этого лета из-за травмы, но в среду он сыграл против Финляндии.

"Я хочу провести свой последний домашний матч на пути к FIBA Кубка мира с самой надежной командой и шестым игроком. Я лично выкуплю все возвращенные билеты и пожертвую всю сумму детям из Украины!"

Фото: Ekrānšāviņš no Instagram (dbertans_42)

В итоге самую результативную игру в своей карьере за сборную Латвии провел Роланд Шмитс, набрав 21 очко, у Андрея Гражулиса было 15 очков, 10 подборов, 4 передачи и 3 блок-шота, а Давис Бертанс добавил 11 очков.

После матча с Финляндией в среду сборной Латвии предстоят еще два матча на Тайване перед финальной частью чемпионата мира - 20 августа против Пуэрто-Рико и 22 августа против Литвы.

Финальный турнир чемпионата мира пройдет в Индонезии, Японии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября. Сборная Латвии проведет матчи в подгруппе против Франции, Канады и Ливана в Джакарте, столице Индонезии.