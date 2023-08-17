Опрос ⟩ "Это надо было объяснить в девяностые": жители Эстонии о лишении граждан РФ права голоса

Вероятно, скоро жители Эстонии с российскими паспортами лишатся права голоса на местных выборах. Соответствующий законопроект, разработанный министром юстиции, уже получил поддержку со стороны "Ээсти 200" и Партии реформ, однако с этими ограничениями не согласны центристы. Rus.Postimees спросил жителей Эстонии, как они относятся к перспективе лишить права голоса граждан России.
Галина Вороная, инженер
- Оправданно ли лишение права голоса граждан РФ с видом на жительство на муниципальных выборах в Эстонии?
- Такая постановка вопроса мне непонятна. Я считаю, что каждый живущий в Эстонии имеет право на свою точку зрения, на своё мнение, и вправе его озвучивать и голосовать, а нравится это правительству или нет, меня не интересует.
- Вы считаете, что каждый житель страны может формировать внутреннюю политическую повестку дня независимо от гражданства?
- Я считаю что в свободе воли всех живущих в стране и заключается демократия государства. Люди, которые живут здесь, всю жизнь платят налоги, и они имеют право озвучивать свои протесты и пожелания. Кто платит налоги, имеет право на то, чтобы его мнение учитывалось властью.
- А учет мнения происходит через право выбирать?
- Сейчас да. Если будет другой механизм, пусть будет. Главное во всем этом - учитывать мнение людей.
Марина Антонова, менеджер
- Оправданно ли лишение права голоса граждан РФ с видом на жительство на муниципальных выборах в Эстонии?
- Я не знаю, не могу определенно ответить. Мне кажется, что это правительственная юридическая недоработка, а может, и политическая. На поверхности вывод, что это претензия к сегодняшней ситуации и реакция на созданный Россией военный прецедент. Это реакция на политическую ситуацию, на которую нельзя не отреагировать. Речь может идти о какой-то мести россиянам, так как гражданам других стран не запрещено голосовать.
- Вы считаете, что правительство Эстонии пытается мстить такой законодательной инициативой гражданам России за Украину?
- Может, это и не месть. Но мое мнение, что голос людей, которые живут в Эстонии, должен быть слышим. То, что кому-то закрывают рот, является нарушением демократии. Русские они или нет - разницы я не вижу.
Александр Болтовский, технолог
- Законодательная инициатива о временной приостановке права граждан России голосовать на местных выборах - это реакция на войну в Украине?
- Все аналогии с Украиной и с утратой доверия Эстонии к гражданам России на фоне войны я считаю чепухой. И не только я, но и все мои знакомые. Вся эта история с голосом граждан России на муниципальных выборах должна была решиться еще тридцать - по буквам: тридцать - лет назад, а не сейчас. И не надо выдавать за какой-то политический манифест глупость нашей власти. Не надо оправдывать войной непродуманную внутреннюю политику.
- Это единственный такой принципиальный вопрос?
- Да таких вопросов много, и за тридцать лет надо было их решить: язык, школы, дипломы. Право голосовать должно быть только у граждан, и это надо было объяснить в девяностые.
- По вашему, хорошо, что вопрос решается хотя бы сейчас?
- Знаете, любую ошибку можно оправдать фразой "лучше поздно, чем никогда". А если поздно? Война в Европе. Мы обсуждаем вопрос права на голос граждан России, которая напала на Украину, и со всех сторон слышим одно: дискриминация по национальному признаку. Разве это и не есть "поздно"?
- Вы видите в этом законопроекте дискриминацию?
- Знаете, свою безответственность чиновники и политики очень часто списывают на граждан России, живущих в Эстонии. Достаточно сказать, что раз ты русский, то любишь Путина. И этим оправданы все их действия. А если это в 80 процентах не так? Если простая формула - не нравятся экономика, политика, образование, дороги, медицина - значит ты россиянин. Тогда как? Разве это правда?
- Значит, это элементы политической спекуляции?
- Да. Я считаю, что с помощью такого удобного российского паспорта, который подкладывают под любую проблему, чиновники уходят от сути проблем.
Прийт Тапо, охранник
- Оправданно ли лишение права голоса граждан РФ с видом на жительство на муниципальных выборах в Эстонии?
- Скажу так: что кто платит налоги, тот и имеет право голоса. Нельзя на пустом месте, под давлением мирового сообщества или в угоду политической выгоды перед выборами в Европейский парламент, взять и лишить людей права голосовать.
- Вам кажется, что инициатива о временной приостановке права граждан России голосовать в местных выборах - результат давления мирового сообщества?
- Да, мне кажется, что эстонское правительство сейчас пытается решить тот вопрос, который она могла совершенно безболезненно решить за прошедшие тридцать лет, и который никого не заботил все эти годы. А тут всполошилось.
Уверяю вас, что была бы другая ситуация, если бы сейчас не было войны в Украине. Нельзя лишать людей права голоса, не предоставив им какой-то альтернативы, тем более в угоду внешним требованиям. Право голоса в Эстонии – внутреннее дело Эстонии.
Валентина Антипова, косметолог
- Оправданно ли лишение права голоса граждан РФ с видом на жительство на муниципальных выборах в Эстонии?
- Если выбирать между абсолютным злом, которое несет любая агрессия, и абсолютным добром, которое представляет собой любая жертва, то принять решение о лишении права голоса граждан страны-агрессора легко. Но это лишь на первый взгляд.
К большому сожалению, большинство моих знакомых россиян являются активными сторонниками Путина и войны, но это не значит, что всех надо записывать в последователей путинизма. Что касается голоса, то лишить было бы правильней - исходя из нашей безопасности.
- Вы видите в этом законопроекте дискриминацию?
- Наверное. Насколько можно дискредитировать гражданина, страна которого полтора года бомбит мирные города крылатыми ракетами? Я об этом своим российским знакомым говорила: вы сидите, чай пьете, и тут ракета в вашу кухню - каково это? В ответ: такого не бывает. Дискриминация кого? И они будут выбирать Нарвское городское собрание? Спасибо, нет.
Марина Петрова, студентка
- Оправданно ли лишение права голоса граждан РФ с видом на жительство на муниципальных выборах в Эстонии?
- Я считаю, что у людей есть право быть услышанными и жить под защитой государства, несмотря на то, какое у них гражданство. Это не должно касаться выборов власти. Логично, что выборы – право гражданина. Будем сдавать язык, учить Конституцию и получать гражданство.
- Видите ли вы в этом законопроекте дискриминацию?
- Проблема не в дискриминации, а в отсутствии иных вариантов у этой прослойки быть услышанными. Правительство должно создать механизм, который обеспечит трансляцию мнения нас, русских, для исполнительной власти, и тогда не будет этих разговоров о войне в Украине и якобы опасности со стороны русских голосов. Нет от нас опасности. Русские довольны. Неужели не видно по результатам выборов за тридцать лет?
Константин Петров, предприниматель
- Оправданно ли лишение права голоса граждан РФ с видом на жительство на муниципальных выборах в Эстонии?
- Нет, конечно. Думаю, это объясняется войной и всеми теми политическими катаклизмами, которые мы видим эти два года. Уверен, этот вопрос никакой роли не играл бы сейчас, как он не играл все эти годы независимости. Как не мешали российские паспорта в жизни, так они не мешают и сейчас, просто время такое.
- Видите ли вы в этом законопроекте элементы укрепления нашей безопасности?
- Какая безопасность? Ну о чем вы говорите? По большому счёту такой проблемы никогда не было и не могло быть. Все, кому в Эстонии было плохо, собрали вещи и давно уехали. Ну, кто в разуме будет разрушать страну, в которой живет, платит налоги, питается от ее системы и влияет на окружающий мир? Сумасшедший?
- Может ли инициатива о временной приостановке права граждан России голосовать в местных выборах быть результатом давления мирового сообщества?
- Ну, что вы. Это продиктовано исключительно внутренней политической конъюнктурой. Никакой внешней силы нет. Просто в данный момент такая ситуация сложилась и выгодно поднять вопрос, которого, по сути нет. И это знаем и я, и вы.
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