Опрос ⟩ "Это надо было объяснить в девяностые": жители Эстонии о лишении граждан РФ права голоса

- Да таких вопросов много, и за тридцать лет надо было их решить: язык, школы, дипломы. Право голосовать должно быть только у граждан, и это надо было объяснить в девяностые.

- По вашему, хорошо, что вопрос решается хотя бы сейчас?

- Знаете, любую ошибку можно оправдать фразой "лучше поздно, чем никогда". А если поздно? Война в Европе. Мы обсуждаем вопрос права на голос граждан России, которая напала на Украину, и со всех сторон слышим одно: дискриминация по национальному признаку. Разве это и не есть "поздно"?

- Вы видите в этом законопроекте дискриминацию?

- Знаете, свою безответственность чиновники и политики очень часто списывают на граждан России, живущих в Эстонии. Достаточно сказать, что раз ты русский, то любишь Путина. И этим оправданы все их действия. А если это в 80 процентах не так? Если простая формула - не нравятся экономика, политика, образование, дороги, медицина - значит ты россиянин. Тогда как? Разве это правда?

- Значит, это элементы политической спекуляции?

- Да. Я считаю, что с помощью такого удобного российского паспорта, который подкладывают под любую проблему, чиновники уходят от сути проблем.

Прийт Тапо, охранник

Прийт Тапо. Фото: Денис Антонов

- Оправданно ли лишение права голоса граждан РФ с видом на жительство на муниципальных выборах в Эстонии?