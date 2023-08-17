Как понимать список предприятий, экспортирующих в РФ и Беларусь? Объясняет ЦСУ

В четверг, 17 августа, Центральное статистическое управление (ЦСУ) обновило ранее опубликованный список компаний, экспортирующих продукцию в Россию и Беларусь, убрав из него информацию за 2022 год и опубликовав только актуальный список на июнь 2023 года, сообщила на пресс-конференции глава ЦСУ Айя Жигуре.
В четверг, 17 августа, в 15:00 Центральное статистическое управление (ЦСУ) проинформирует представителей СМИ о правильной интерпретации данных, связанных с опубликованным 16 августа списком предприятий-экспортеров в Россию и Беларусь. RUS TVNET ведет прямую трансляцию пресс-конференции.
Видео: ЦСУ информирует СМИ об интерпретации списка предприятий-экспортеров в РФ и Беларусь (на латышском языке)
В пресс-конференции принимают участие глава ЦСУ Айя Жигуре и заместитель госсекретаря Министерства экономики Раймонд Лапиньш.
Напомним, ранее министр экономики Илзе Индриксоне (Национальное объединение) поручила Центральному статистическому управлению опубликовать список предприятий, экспортирующих в Россию и Беларусь, говорится в заявлении министра в социальных сетях.
Индриксоне распорядилась опубликовать список на сайте ЦСУ, а также обновлять эту информацию раз в месяц.
В Минэкономики агентству LETA сообщили, что министерство не располагает информацией о конкретных компаниях, экспортирующих в Россию. Такая информация доступна таможенному управлению Службы государственных доходов (VID) и ЦСУ в целях предоставления статистики.
Оценив нормы закона о конфиденциальности статистической информации и допустимых исключительных случаях, Минэкономики сделало вывод о том, что ЦСУ может публиковать названия компаний, экспортирующих в конкретную страну, без указания объема экспорта, сумм и других более подробных сведений.
При этом в Минэкономики напоминают, что с 2014 года министерство призывало компании оценивать необходимость сотрудничества с Россией, а с 24 февраля прошлого года рекомендовало прекратить все отношения со страной-агрессором.
Шуре: решение обнародовать список предприятий подрывает их репутацию
Решение министра экономики Илзе Индриксоне опубликовать список экспортирующих в Россию предприятий подрывает их репутацию, заявила агентству LЕТА руководитель Латвийской федерации пищевых предприятий Инара Шуре.
По ее словам, решение министра является непродуманным, так как в списке была информация и за период с января 2022 года, то есть до полномасштабного вторжения России в Украину, и это подорвало репутацию многих компаний.
"Линчеванию подверглись предприятия пищевой промышленности и других отраслей, которые с первых дней войны прекратили сотрудничество с Россией и Беларусью и сразу отправили в Украину грузы первой помощи, что продолжают делать и по сей день", - сказала Шуре.
По ее мнению, крайне безответственно публиковать статистику с названиями компаний без анализа и объяснений.
"В результате сотни потребителей, увидев название любимого предприятия, уже решили, что больше не будут покупать продукцию этого производителя", - сказала Шуре.
В то же время поддержка Украине, оказываемая производителями продуктов питания, измеряется суммами со многими нулями, поэтому отрасль ожидает вдумчивого и аналитического осмысления ситуации со стороны Министерства экономики и ответственных органов.
"Следует иметь в виду, что переориентация бизнеса со страны-агрессора на другие страны требует времени, усилий и затрат", - подчеркнула Шуре.
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