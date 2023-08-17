Как понимать список предприятий, экспортирующих в РФ и Беларусь? Объясняет ЦСУ

При этом в Минэкономики напоминают, что с 2014 года министерство призывало компании оценивать необходимость сотрудничества с Россией, а с 24 февраля прошлого года рекомендовало прекратить все отношения со страной-агрессором.

Шуре: решение обнародовать список предприятий подрывает их репутацию

Решение министра экономики Илзе Индриксоне опубликовать список экспортирующих в Россию предприятий подрывает их репутацию, заявила агентству LЕТА руководитель Латвийской федерации пищевых предприятий Инара Шуре.

По ее словам, решение министра является непродуманным, так как в списке была информация и за период с января 2022 года, то есть до полномасштабного вторжения России в Украину, и это подорвало репутацию многих компаний.

Руководитель Латвийской федерации пищевых предприятий Инара Шуре Фото: Edijs Pālens/LETA

"Линчеванию подверглись предприятия пищевой промышленности и других отраслей, которые с первых дней войны прекратили сотрудничество с Россией и Беларусью и сразу отправили в Украину грузы первой помощи, что продолжают делать и по сей день", - сказала Шуре.

По ее мнению, крайне безответственно публиковать статистику с названиями компаний без анализа и объяснений.

"В результате сотни потребителей, увидев название любимого предприятия, уже решили, что больше не будут покупать продукцию этого производителя", - сказала Шуре.

В то же время поддержка Украине, оказываемая производителями продуктов питания, измеряется суммами со многими нулями, поэтому отрасль ожидает вдумчивого и аналитического осмысления ситуации со стороны Министерства экономики и ответственных органов.

"Следует иметь в виду, что переориентация бизнеса со страны-агрессора на другие страны требует времени, усилий и затрат", - подчеркнула Шуре.