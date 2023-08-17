Трансляция ⟩ Как понимать список предприятий, экспортирующих в РФ и Беларусь? Объясняет ЦСУ

Видео: ЦСУ информирует СМИ об интерпретации списка предприятий-экспортеров в РФ и Беларусь (на латышском языке)

В пресс-конференции принимают участие глава ЦСУ Айя Жигуре и заместитель госсекретаря Министерства экономики Раймонд Лапиньш.

Напомним, ранее министр экономики Илзе Индриксоне (Национальное объединение) поручила Центральному статистическому управлению опубликовать список предприятий, экспортирующих в Россию и Беларусь, говорится в заявлении министра в социальных сетях.

Индриксоне распорядилась опубликовать список на сайте ЦСУ, а также обновлять эту информацию раз в месяц.

В Минэкономики агентству LETA сообщили, что министерство не располагает информацией о конкретных компаниях, экспортирующих в Россию. Такая информация доступна таможенному управлению Службы государственных доходов (VID) и ЦСУ в целях предоставления статистики.

Оценив нормы закона о конфиденциальности статистической информации и допустимых исключительных случаях, Минэкономики сделало вывод о том, что ЦСУ может публиковать названия компаний, экспортирующих в конкретную страну, без указания объема экспорта, сумм и других более подробных сведений.

При этом в Минэкономики напоминают, что с 2014 года министерство призывало компании оценивать необходимость сотрудничества с Россией, а с 24 февраля прошлого года рекомендовало прекратить все отношения со страной-агрессором.