Пилот Boeing 787 скончался прямо во время полета

Во время коммерческого рейса из Майами в Чили пилоту внезапно стало плохо, после чего он скончался в туалете самолета, сообщает американское издание The New York Post.
У 56-летнего пилота Ивана Андаура во время полета случился сердечный приступ, сообщает британское издание The Sun. Двое вторых пилотов были вынуждены совершить аварийную посадку в Панаме, а спасать Андаура отправились медсестра и два врача.
Однако, по словам медсестры, у бригады не было надлежащего оборудования для спасения пилота. "В Южной Америке необходимо улучшить протокол для подобных случаев, когда жизнь человека еще можно спасти", - сказала она.
После приземления и оказания помощи уже на земле мужчина скончался. Один из пассажиров вспомнил, что примерно через 40 минут после взлета один из пилотов спросил у экипажа, есть ли на борту врач.
В авиакомпании отметили 25-летнюю карьеру и профессионализм умершего Андаура и принесли соболезнования семье.
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