Пилот Boeing 787 скончался прямо во время полета

У 56-летнего пилота Ивана Андаура во время полета случился сердечный приступ, сообщает британское издание The Sun. Двое вторых пилотов были вынуждены совершить аварийную посадку в Панаме, а спасать Андаура отправились медсестра и два врача.

Однако, по словам медсестры, у бригады не было надлежащего оборудования для спасения пилота. "В Южной Америке необходимо улучшить протокол для подобных случаев, когда жизнь человека еще можно спасти", - сказала она.

После приземления и оказания помощи уже на земле мужчина скончался. Один из пассажиров вспомнил, что примерно через 40 минут после взлета один из пилотов спросил у экипажа, есть ли на борту врач.

В авиакомпании отметили 25-летнюю карьеру и профессионализм умершего Андаура и принесли соболезнования семье.