Кариньш не планирует уходить из политики

Отвечая после подачи прошения об отставке президенту Эдгару Ринкевичу на вопрос, может ли он стать спикером Сейма или министром иностранных дел, Кариньш сказал, что это еще более широкое предложение обязанностей, чем раньше.

Он отметил, что является депутатом Сейма, не планирует уходить из политики и "посмотрит, как будет развиваться ситуация".

Одновременно с подачей прошения об отставке Кариньш информировал президента о том, что "Новое Единство" выдвинуло на пост премьер-министра министра благосостояния Эвику Силиню.

Он выразил уверенность в том, что Силиня сумеет принять эстафету руководства правительством, если президент примет решение о ее выдвижении.

Ушедший в отставку премьер поблагодарил избирателей за предоставленную ему возможность выполнять обязанности главы правительства, а также министров, коллег по парламенту, семью и близких.