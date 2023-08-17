Латвийскую политику лихорадит - правительство официально ушло в отставку, а в столице избрали нового мэра! RUS TVNET следил за главными новостями уходящего дня в Латвии и мире.
Главное за 17 августа ⟩ Правительство ушло в отставку, новый мэр Риги и закрытие известного ресторана в "Старушке"
Новости Латвии:
Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") в четверг подал президенту Эдгару Ринкевичу прошение об отставке, таким образом, официально ушло в отставку и правительство.
Новым мэром Риги был избран и.о. председателя самоуправления Вилнис Кирсис ("Новое Единство").
Кандидат в премьер-министры от НЕ, действующий министр благосостояния Эвика Силиня (1975 г. р.) не новичок в политике. По общедоступной информации, Силиня - юрист по образованию и давно работает в этой сфере.
Новая коалиция Рижской думы обязалась заморозить зарплаты депутатов, говорится в меморандуме о сотрудничестве, подписанном партиями в четверг. RUS TVNET вел прямую трансляцию пресс-конференции.
Две недели назад, 2 августа, со здания Дома Москвы по адресу: ул. Марияс, 7, была демонтирована надпись "Maskavas nams/Дом Москвы". Теперь же буквы вернулись на место. Ранее о том, что надпись собираются восстановить, сообщила новый руководитель Светлана Зайцева.
В некоторых ранее билингвальных школах Лиепаи восемь учителей уволились, не пройдя проверку на знание государственного языка, еще четверо были уволены из-за недостаточного знания латышского, а шесть педагогов, не владеющих госязыком, находятся на больничных, сообщает LSM.lv.
За рубежом:
Вильнюсский университет (ВУ) расторг договор с профессором из России Андреем Десницким, который отрицал оккупацию стран Балтии, сообщила в четверг литовская радиостанция Lietuvos radijas.
Российские и зарубежные авиаперевозчики уже этой осенью могут столкнуться с большими проблемами с осуществлением рейсов между Россией и другими странами.
Во время коммерческого рейса из Майами в Чили пилоту внезапно стало плохо, после чего он скончался в туалете самолета, сообщает американское издание The New York Post.
Несколько российских самолетов "были вынуждены" залететь в воздушное пространство Эстонии в четверг, 17 августа, призналось Федеральное агентство воздушного транспорта РФ, пишет Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
Вчера, 16 августа, ресторан итальянской кухни Monterosso, который находится в Старой Риге на улице Вальню, 9, сообщил о своем закрытии.
Двери Зентенского дворца открылись для жителей в 2009 году, когда была ликвидирована находившаяся в нем школа. Два года спустя его на аукционе купил российский миллионер с условием, что в последующие три года он проведет реставрацию поместья. Прошло почти в четыре раза больше времени, но двери дворца не открылись ни для местных, ни для новых хозяев, ни для работников. За исключением местного жителя по имени Модрис, который заботился, чтобы поместье не было заброшено полностью. С Модрисом с ходом лет говорили и несколько потенциальных покупателей, однако в конце концов они пропали. В 2022 году в поместье приехал Янис Дубинскис, который, вооружившись решимостью и терпением, после длившихся год переговоров купил Зентенский дворец.
Британские туристы все чаще выбирают этим летом страны Северной Европы вместо излюбленных ранее теплых направлений Южной Европы. Причина: природные катаклизмы.
В интервью Postimees бизнесмен Урмас Сыырумаа рассказал, какая сфера в настоящее время приносит больше всего денег, и в каком случае он был бы готов полностью уйти в политику, пишет Rus.Postimees.
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