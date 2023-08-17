"Рига" и "Валмиера" вылетели из еврокубков

"Рига" на своём поле потерпела поражение от нидерландского клуба "Твенте" со счётом 0:3. Голами в составе победителей отметились Дан Ротс, Гийс Бесселинк и Наджи Унювар.

Таким образом, "Твенте" по сумме двух встреч одержал победу с общим счётом 5:0 и вышел в раунд плей-офф Лиги Конференций где встретится с турецким "Фенербахче".

Не смогла пробиться в следующий раунд также "Валмиера", которая на выезде с минимальным счётом уступила албанской команде "Партизани" - 0:1. Единственный гол в этой встрече на 21-й минуте забил Теди Цара, который реализовал пенальти.

"Валмиера" по сумме двух матчей потерпела поражение со счётом 1:3 и завершила выступления в еврокубках.

Напомним, для попадания в групповой турнир Лиги конференций необходимо преодолеть три квалификационных этапа и раунд плей-офф.