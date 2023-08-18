ФОТО ⟩ Сборная Латвии по баскетболу отправилась на Тайвань

Латвийские баскетболисты вылетели из Риги в 20:15 рейсом ТК1776 в Стамбул, после чего отправятся на Тайвань.

В Азии в распоряжении сборной Латвии будет 14 баскетболистов: Родион Куруц, Марек Мейерис, Давис Бертанс, Дайрис Бертанс, Анджей Пасечник, Янис Тимма, Роланд Шмит, Артур Страутиньш, Клавс Чаварс, Айгарс Шкеле, Андрей Гражулис, Артур Куруц, Артур Жагарс, Кристерс Зорикс. В финальном турнире чемпионата мира сможет выступить 12 баскетболистов.

В проверочных матчах на Тайване команда под руководством Луки Банки сыграет с Пуэрто-Рико в воскресенье и с Литвой во вторник.

Во всех четырёх проверочных матчах, сыгранных в Латвии, наша сборная одержала победу - 87:77 над Швецией, 82:57 над Грузией, 74:69 над Доминиканской Республикой и 94:57 над Финляндией.

Напомним, во вторник звезда латвийского баскетбола Кристап Порзиньгис объявил, что не сможет принять участие в финальном турнире чемпионата мира, где также не сыграют лечащиеся от травм Рихард Ломажс и Янис Стрелниекс.

Финальный турнир чемпионата мира пройдет в Индонезии, Японии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября. Сборная Латвии проведет матчи в подгруппе против Франции, Канады и Ливана в Джакарте, столице Индонезии.