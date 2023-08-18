Посол: Россия утратила моральное право входить в Совбез ООН

"С нашей точки зрения, Россия на данный момент несет полную ответственность за преступления агрессии против соседнего государства, против другого члена ООН, причем Украина является также основателем ООН 1945 года.

Поэтому, с нашей точки зрения, Россия не соответствует критериям, не располагает политическим и моральным правом", - заявил он.

Пилдегович также отметил, что лишить РФ права входить в Совбез ООН может только Генеральная ассамблея организации.

Дипломат подчеркнул важность работы Международного уголовного суда в Гааге, который расследует преступления РФ в Украине, но признал, что сейчас суд не может вынести приговор по агрессии.

"Есть пробел в международном праве", - добавил он.

Пилдегович считает, что должен быть создан международный трибунал.

"В идеале именно Генеральная ассамблея ООН, международный парламент должен уполномочить генерального секретаря вместе с представителями Украины создать такой международный трибунал", - сказал он.

По его мнению, трибунал сможет вынести приговор с юридической точки зрения относительно ответственности РФ в войне в Украине.