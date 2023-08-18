Бобслеист Киберманис сообщил о завершении карьеры

Последний официальный старт Киберманиса был на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, где он занял пятое место в экипаже-четверке.

Уже на Олимпиаде больное колено сказалось на его возможностях, а позже Киберманис перенес операцию на колене, но боль не прошла.

"Я бы не сказал, что прооперированное колено плохо, но оно точно не то, какое было раньше. Я это чувствую при таких движениях, но это не самая большая проблема. Больше всего беспокоят бедра, которые дали о себе знать уже в олимпийский сезон, когда я уже не мог делать глубокие приседания, так как после этого вечером я уже не мог надевать собственные носки", - описывает свои ощущения Киберманис.

"Я не хочу соревноваться лишь ради участия. Либо я делаю это по максимуму, либо не делаю вообще".

Решение спортсмена было не из легких.

"Прежде всего, я должен поблагодарить всех болельщиков и фанатов, всех, кто сопереживал и на телеэкранах, и лично, всех тех, кто хотел ожидать от меня высокого результата. Это была мотивация, это было главное, что меня поддерживало. Я также хотел бы поблагодарить своих родных и близких за поддержку - я знаю, что этот этап длиной в десять с лишним лет дался им нелегко! Может быть, главная цель, которую я ставил перед собой, и не осуществилась, но я больше не расстраиваюсь по этому поводу", - признается Киберманис.

За свою карьеру Оскар Киберманис завоевал две медали чемпионатов мира, 34 раза поднимался на пьедестал Кубка мира, из них четыре на высшую ступень, он также участвовал три раза в Олимпийских играх и дважды становился чемпионом Европы.